Mendener Journalist Johannes Bonnekoh 66-jährig verstorben

Menden. Menden trauert: Der stadtbekannte Journalist Johannes Bonnekoh ist 66-jährig verstorben. Nachruf auf einen sehr besonderen Menschen.

Trauer um Johannes Bonnekoh: Der stadtbekannte Mendener Journalist, der 37 Jahre lang für die Mendener Zeitung gearbeitet hat, ist am 27. April im Alter von nur 66 Jahren seiner schweren Krankheit erlegen. Mit seiner Ehefrau Astrid, den Kindern Tobias und Ann-Cathrin, der ganzen Familie und vielen Bürgerinnen und Bürgern trauern seine Kolleginnen und Kollegen – in Menden wie in Altena. Dort hat Johannes Bonnekoh von 2010 bis zum Ruhestand 2020 für das Altenaer Kreisblatt geschrieben.

Wer den Journalisten kannte, der kannte auch den Menschen

Wer den Journalisten Johannes Bonnekoh kannte, der kannte auch den Menschen. Die heute populäre Trennung von „Work“ und „Life“ galt nicht für ihn. In Menden berichtete er über Bildung – und war an den Schulen seiner Kinder stets Elternvertreter. Mit der Leidenschaft eines liebenden Vaters engagierte er sich fürs Heilig-Geist-Gymnasium oder das Berufskolleg. Schützenfeste waren für ihn nie bloß Termine – war er doch selber beim BSB 1995/96 Schützenkönig, mit Astrid als Königin. Im Vorstand hatte er da schon zahllose Feste mitorganisiert. Die Mendener Gemeinden gleich welcher Konfession hatten in diesem tief gläubigen Katholiken einen wohlwollenden Begleiter, auch wenn er nie unkritisch blieb. Kurz: An der Kolpingstraße, „bei Riedel“, wie es damals nach dem alten Verlegernamen der MZ hieß, wusste einer genau, wovon er schrieb.

Einfühlsame Porträts über seine Mitmenschen geschrieben

Das galt auch für seine einfühlsamen Porträts der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es gab in den sieben Jahren des Chronisten mit Johannes Bonnekoh in der MZ-Redaktionsleitung niemanden, der sich in diesen wunderbaren Geschichten nicht wiedergefunden hätte – ob sie nun in der Tageszeitung oder in den Anzeigenblättern „Stadtanzeiger“ und „Wochenblatt“ standen, die ihm sehr am Herzen lagen.

Ob Gorbatschow oder Goldhochzeit: Lokalreporter als schönster Beruf der Welt

Johannes selbst hat in der letzten Ausgabe der Mendener Zeitung vom 31. März 2010 am treffendsten aufgeschrieben, was seinen Beruf für ihn zum schönsten der Welt machte: „Höhepunkte gab es viele, etwa beim Mendener Forum als Lokalreporter einem Michail Gorbatschow die Hand schütteln zu dürfen.“ Von Raissa Gorbatschowa erhielt er damals ein handgeschriebenes Borschtsch-Rezept. „Aber es waren nicht die großen, die herausgehobenen ,Stories’, die mir am meisten Spaß gemacht haben“, berichtet er weiter. „Es waren eher die Begegnungen mit den Menschen dieser Stadt. Etwa mit den Goldhochzeitspaaren, die die Zeitung ,einmal im Leben’ erwarteten, nicht selten Kaffee und Kuchen bereitstellten und mich dann an ihrem langen Leben teilhaben ließen. Es waren Geschichten über Vereine, plattdütsche Abende, Schulaufführungen, Kindergartenbesuche, Rats- und Ausschusspolitik oder Hilferufe von Kindern, die sich an die Zeitung wandten.“

Herzloser Bürokratismus als Dorn im Auge: Die Geschichte vom Grabstein

Unvergessen bleibt eine Bürokraten-Posse, die er gern erzählte: die vom zu hoch geratenen Grabstein, den eine Mendener Witwe für viel Geld um 20 Zentimeter abschleifen lassen sollte. Wer so etwas verfügte, war bei Johannes Bonnekoh genau an der richtigen Adresse – und durfte in der MZ lesen, wie herzlos das ist. Den Grabstein hat niemand mehr gekürzt.

Wunsch für Mendens Zukunft: „Weiter wache Bürger und engagierte Politiker“

Was in seinen eigenen Zeilen aus dem März 2010 auch als Ausblick gemeint war, liest sich heute wie ein Vermächtnis, das sich in Menden auch jetzt noch viele hinter die Ohren schreiben können: „Menden ist meine Geburts- und Heimatstadt. Ich hatte das große Glück, hier 37 Jahre arbeiten zu dürfen, nur einen Steinwurf von zuhause entfernt. Meinem Menden wünsche ich weiter wache Bürger, engagierte Politiker, die befruchtende Vielfalt der Nationen und den Mut, Neues anzugehen und auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen.“

Als Journalist in Altena so stadtbekannt geworden wie in Menden

Bestattung am Donnerstag Das Seelenamt für Johannes Bonnekoh ist am Donnerstag, 11. Mai, um 9 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, um 10 Uhr folgt die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung auf dem katholischen Friedhof am Lahrweg. Statt Blumen wird um eine Spende für das Hospiz in Unna gebeten, in dem Johannes Bonnekoh seine letzten Tage verbracht hat.

Dass einer wie Johannes auch am neuen Arbeitsort Altena gleich zum Aushängeschild des Kreisblatts wurde, verwundert in Menden niemanden. In der Altenaer Stadtchronik von 2020 hieß es zum Abschied: „Der zwar nicht ortsansässige, aber dennoch stadtbekannte langjährige stellvertretende Redaktionsleiter Johannes Bonnekoh hat seinen letzten Arbeitstag und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Aufgrund seiner Körpergröße und der Tatsache, dass man ihn selten ohne Hut und Zigarre sah, erkannte man ihn stets schon von Weitem.“

Zwei-Meter-Mann mit Hut, Zigarre - und einem Schneeball an der Leine

Mendenerinnen und Mendener haben vor Augen, welches Bild die Altenaer da beschrieben haben. Für Burgstädter war erstmal neu, was Hönnestädter schon lange wussten: Es gibt Menschen, die können ein Stadtbild prägen, und Johannes Bonnekoh war so einer. Nachgetragen seien hier noch die kleinen Hunde, die er jahrelang ausführte: Selber ein Mann wie ein Baum, hatten es Johannes ausgerechnet die winzigen Bichon Frisées angetan. Beim Gassigehen mit dem Zwei-Meter-Mann sah so ein Hündchen aus wie ein Schneeball an der Leine.

MZ, WP, AK: Auch den Kolleginnen und Kollegen wird er fehlen

Die Journalistinnen und Journalisten der WP, die Menden noch als Zwei-Zeitungs-Stadt erlebt haben, wissen zudem von einem – bei aller Konkurrenz – fairen und hilfsbereiten Kollegen zu berichten. Es schmerzt und macht nachdenklich, dass ihm nur so wenig Zeit im Ruhestand verblieben ist. Alle Kolleginnen und Kollegen, ob Mendener Zeitung, Westfalenpost oder Altenaer Kreisblatt, trauern um ihn.

Johannes wird uns fehlen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

