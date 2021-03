Mendener Journalist: Mein ganz persönlicher Corona-Check

Menden/Balve/Fröndenberg. Seit Tagen bittet die WP ihre Leserinnen und Leser erfolgreich ums Ausfüllen des Corona-Checks. Thomas Hagemann hat sich selbst drangesetzt.

Es geht gleich in die Vollen: „Wie sehr belastet Sie die Corona-Krise persönlich?“ lautet die Frage Nummer 2 von 23 im WP-Fragebogen zum Corona-Check. Den haben ich mir heute mal vorgeknöpft, denn was wir unsere Leserinnen und Leser fragen, das fragen wir uns auch selbst. So ist die ganze Idee, der ganze Bogen entstanden. Und schon eingangs kann ich sagen: Das Ausfüllen ist ein guter Moment des Nachdenkens über sich selbst und das, was gerade mit einem passiert. Was ist wirklich schlimm? Was kriege ich gebacken? Wo gibt es sogar Gutes? Die Frage 1 nach meinem Wohnort Menden übergehe ich hier ebenso wie andere, der Text würde sonst zu lang.

Die wilde Übergangsfrisur ist noch das kleinste Problem

Auf die Frage nach der Belastung kreuze ich einen Mittelplatz an, weil ja irgendwie alles zutrifft. Ich vermisse es sehr, meinen Vater zu sehen, meine Schwester, die beide in Bayern leben. Besuche in Bayern waren jetzt lange tabu, erst recht im Krankenhaus, wo mein Vater mit seinen 80 Lenzen nach einem Sturz im Bad mit einem Wirbelbruch lag. Da nicht hin zu können, tat richtig weh, aber immerhin geht’s ihm inzwischen viel besser. Sich nicht mehr auf Freunde und Bekannte freuen zu können, ist auch bitter. Meine beiden Fußballvereine, der VfL Platte Heide und der BVB, finden live nicht statt, mein geliebter Mendener Karneval ist ausgefallen. Mein Wuschelkopp stört mich dagegen nicht so sehr. Könnte auch ein Übergangsfrisur werden.

Wer arbeiten und lernen darf, weiß das gerade sehr zu schätzen

Warum es auf der Schmerz-Skala bei mir trotz allem noch ein Platz im unteren Mittelfeld wird: Ich darf arbeiten, anders als viele andere. Ich kann das auch im Home-Office, da sehe ich obendrein unsere Jungs zuhause häufiger. Für die tut es mir leid, dass sie in der Schule ihre Kumpels und Kumpelinen monatelang kaum gesehen haben. Doch mit ihren zehn und elf Jahren verbreiten sie im Lockdown eine Fröhlichkeit, die wie Frischluft über die Seele zieht. Das Walburgis-Gymnasium zeigt außerdem, wie guter Distanzunterricht aussieht, es ist großartig, wie die das managen. Allerdings ist es wirklich stressig, wenn zuhause alle vier vor den Bildschirmen hocken, arbeiten, unterrichten, konferieren, schreiben, malen, rechnen, dann kaum einen Blick füreinander haben, obwohl wir doch nur wenige Meter auseinander sitzen. Dass wir in einem kleinen Haus leben, wo sich das alles verteilt, ist ein Privileg, das alles erträglicher macht. Anstrengend bleibt es trotzdem.

Mit FFP2-Masken ein deutlich erhöhtes Gefühl der Sicherheit

„Wie sehr sehen Sie Ihre Gesundheit durch das Virus gefährdet?“ Frage 3 ist auch nicht ohne. Das Virus ist schon gefährlich genug, die Mutanten noch mehr. Die FFP2-Masken, die ich draußen längst anstelle der Mundlappen aus 2020 trage, geben mir jedenfalls ein Gefühl größerer Sicherheit: Sie schützen andere UND mich. Mit 57 ist man nicht mehr jung, ohne Vorerkrankung sollte eine Infektion zwar leidlich überstehen, aber wer weiß das schon? Mir wäre viel wohler, wenn ich schon geimpft wäre.

Politik in Land und Bund erhält keine guten Noten mehr

Genau deshalb fällt es ein paar Fragen weiter wirklich schwer, Land und Bund ein gutes Zeugnis für ihr Krisenmanagement auszustellen. Am Anfang war ja vieles richtig, seit Oktober ist vieles falsch, unklar und verquer. Fehlende Masken, fehlender Impfstoff, fehlende Schnelltests: Eine dritte Welle wäre für mich politisch nicht mehr damit zu entschuldigen, dass ja alles so neu ist. Und ausgerechnet mein Landkreis MK steht bei der Ansteckungsrate – und damit auch meiner Gefährdung – ganz weit oben in NRW und sogar in Westdeutschland. Übertroffen werden wir nur noch von bayrischen Gemeinden an der tschechischen Grenze. Und eine Hotspot-Strategie für uns gibt es bisher nicht.

Trotz aller Probleme und Gefahren: Der Optimismus bleibt

Als ich mit dem Bogen durch bin, habe ich eine Viertelstunde Bilanz hinter mir. Habe dabei auch an viele gedacht, bei denen ich mich unbedingt wieder melden muss. Dieser Corona-Check kann und soll auch für mich nur eine Zwischenbilanz sein. Denn die Frage, ob ich in der Corona-Krise optimistisch bleibe, habe ich klar mit Ja beantwortet.

