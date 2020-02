Menden. Entsetzen und Ärger bei der Mendener Kirchengemeinde St. Vincenz. Randalierer haben an einer Jesus-Figur am Kapellenberg die Füße abgebrochen.

Mendener Kapellenberg: Randalierer brechen Jesus die Füße ab

Die katholische Kirchengemeinde St. Vincenz zeigt sich entsetzt wegen Vandalismus am Kapellenberg. Unbekannte Täter brachen an einer Jesus-Figur, die zu einer Kreuzgruppe gehört, die Füße ab.

Die Jesus-Figur an der Kreuzgruppe wurde an den Füßen beschädigt. Foto: André Quante-Blankenagel / Gemeinde St. Vincenz

Ein Spaziergänger hatte nach Angaben der Gemeinde am vergangenen Donnerstag die Verantwortlichen in St. Vincenz informiert. Die Gemeinde habe den Vorfall daraufhin der Polizei gemeldet, sagt Diakon André Quante-Blankenagel. „Blinde Zerstörungswut war offensichtlich der Antrieb für die unbekannten Täter, die dem Korpus der Kreuzgruppe auf dem Kapellenberg schweren Schaden zugefügt haben“, sagt Quante-Blankenagel.

Ort am Kapellenberg gilt als Ursprung der Mendener Kreuztracht

Er verweist auf die große Bedeutung der Kreuzgruppe, an der eine Jesus-Figur (der sogenannte Korpus) hängt. „Die Kreuzgruppe in unmittelbarer Nähe zur Kreuzkapelle ist für viele Mendener ein wichtiger Ort, markiert sie doch die Stelle, an der im Jahr 1685 Bürgermeister Wennemar Schmittmann das Bußkreuz errichtete und damit die Tradition der Mendener Kreuztracht begründete.“

