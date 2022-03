Flucht vor dem Krieg: Eine Mutter kommt mit ihrem Kind am Abend über den ukrainsch-polnischen Grenzübergang in Medyka. Inzwischen sind mehr als 50 Menschen in Menden angekommen.

Hilfsbereitschaft in Menden Mendener Kinder bieten kleinen Ukrainern ihre Zimmer an

Menden. Mehr als 50 Menschen aus der kriegsgeschüttelten Ukraine sind inzwischen in Menden. Warum Bernd Alban (SPD) stolz ist, Mendener zu sein.

„Wir merken, dass der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine auch in Menden ankommt“, stellt Dennis Bröcking aus dem Rathaus-Team Soziales und Integration am Mittwochabend im Sozialausschuss der Stadt fest. Anhand ihrer Anträge auf Unterstützung seien Inzwischen 52 Menschen aus der Ukraine in Menden angekommen, überwiegend an der polnisch-ukrainische Grenze abgeholt von Verwandten und Bekannten. „Sie wenden sich dann mit ihren Fragen an uns.“ Größenordnungen zur Aufnahme seien derzeit noch nicht absehbar. Doch die Stadt Menden stelle auf noch weitaus mehr Geflüchtete ein.

Alban hebt „überwältigende Hilfsbereitschaft“ der Mendener Bevölkerung heraus

Ab Freitag neue Hotline Ob Ankömmlinge oder die Helferinnen und Helfer: Wer Fragen rund um die Unterstützung und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine hat, kann sich in Menden ab Freitag, 11. März, an die neu eingerichtete Telefon-Hotline 02373 / 903 11 99 wenden. Sie ist von 8 bis 11.30 Uhr geschaltet, und das gilt auch für die kommenden Wochen – jeweils montags bis freitags. Wer eine E-Mail an die Verwaltung und deren Task Force senden will, nutze die Adresse ukraine@menden.de. Auf diesem Weg können auch noch weitere private Wohnraum-Angebote gemacht werden.

Dass mit der „Stadt“ hier keineswegs nur die Verwaltung gemeint ist, machte Dennis Bröcking ebenfalls deutlich: „Wir haben zusätzlich zu unseren 50 Plätzen in Übergangsheimen und den Möglichkeiten der Wohnungsgesellschaften bis jetzt auch etwa 50 private Wohnungen angeboten bekommen, die kurzfristig verfügbar sind. Sogar Kinder haben uns geschrieben, dass sie ihr Kinderzimmer für ukrainische Flüchtlingskinder räumen würden“, sagte Bröcking sichtlich bewegt. Auch hätten sich viele Menschen gemeldet, die ihre Sprachkenntnisse zur Verfügung stellen wollen, von den zahlreichen Spendenaktionen für die Ukraine (WP berichtete) ganz zu schweigen. Was den Ausschuss-Vorsitzenden Bernd Alban (SPD) zu der Äußerung veranlasste: „So etwas sage ich ganz bestimmt nicht oft. Aber die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung ist überwältigend. Ich bin stolz, Mendener zu sein.“

Wenn es Beschlüsse braucht: Sozialpolitiker bieten Sondersitzungen an

Laut Bröcking gibt es noch keine zentral gesteuerte Migration wie 2015 – und folglich auch keine Zuweisungen durch die Bezirksregierung Arnsberg für Menden. In der größten Aufnahmeeinrichtung an der Bischof-Henninghaus-Straße seien unterdessen zwei Flure reserviert worden. Wer dort untergebracht wird, soll allerdings so rasch wie möglich in eine reguläre Wohnung wechseln und damit Platz für die nächsten Ankömmlinge schaffen. Die Wohnungen auf beiden Fluren stünden Tag und Nacht zum Bezug bereit, da man nie wisse, wann die Menschen jeweils eintreffen.

Angebote von Gesundheits-Checks und Impfungen – nicht nur gegen Corona

Im Übergangsheim an der Bischof-Henninghaus-Straße stehen Zimmer auf zwei Fluren ausschließlich für Ukraine-Flüchtlinge bereit. Sie sollen nach kurzer Zeit in Wohnungen umziehen. Foto: Thomas Hagemann / WP

Da es in den Übergangs-Unterkünften notwendigerweise auch zur Ballung von Menschen kommt, wollen die Kommunen angesichts der steigenden Corona-Inzidenzen auch Gesundheits-Checks sicherstellen. Dabei gehe es nicht nur um Covid-19, sondern auch um andere Impfungen etwa gegen Tetanus oder Kinderlähmung, die in der Ukraine wenig verbreitet seien. Man weise auf die Impf-Angebote in Menden hin, und über einen Asylstatus bestehe auch ein Anspruch auf Krankenhilfe.

Appell an Mendener Ärzte und das Vincenz-Krankenhaus: In Versorgung einbringen

Alban erklärte, er habe mit dem Leiter des MK-Gesundheitsamtes bereits darüber gesprochen. Am Wochenende solle dies auch ein Thema der vereinbarten Konferenz aller märkischen Bürgermeister mit dem Landrat werden. Zugleich bat der Vorsitzende darum, dass sich beim Gesundheitsschutz für die Flüchtlinge auch die Mendener Ärzteschaft und das St.-Vincenz-Krankenhaus einbringen mögen.

Robin Kroll (CDU) erinnerte daran, dass die Ukraine-Geflüchteten keinen Asylstatus, sondern einen „Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen“ erhalten sollen. „Sagen Sie uns einfach, welche Beschlüsse Sie brauchen“, sagte Kroll in Richtung der Verwaltung. Auch Sondersitzungen würden akzeptiert, wenn die Zeit dränge.

SPD: Unterstützung auch für aufnehmende Mendener Wohnungsinhaber

Christian Feuring (SPD) ergänzte, dass man „angesichts der psychischen Folgen der Kriegserlebnisse auch hier Hilfen anbieten sollte, vor allem den Kindern“. Und: Unterstützung benötige auch, wer privat Flüchtlinge aufnehme. Diese Menschen in Menden dürften mit Kosten und Umständen nicht allein gelassen werden.

Brücken-Kita in der Wunne bleibt für Ukraine-Kinder vorerst bestehen

Die Brücken-Kita für Flüchtlingskinder an der Wunne soll offenbar – anders als geplant – vorerst nicht in eine Großtagespflege umgewandelt, sondern zur Betreuung ukrainischer Kinder genutzt werden. Diese Möglichkeit deutete Bröcking vor den Politikerinnen und Politikern an. Die sechs GBS-Mehrfamilienhäuser an der Wunne waren ursprünglich von der Stadt als Flüchtlings-Unterkünfte angemietet worden. Nachdem die GBS die Häuser an einen süddeutschen Investor verkauft hatte, mussten sie leergezogen werden – bis auf den Brückenkindergarten, der als Überbleibsel aus der Zeit nach 2015 ebenfalls aufgegeben werden sollte.

