Mendener Kinder Opfer von KZ-Arzt Mengele in Auschwitz

Menden/Auschwitz Sechs Sterbefälle von Mendener Kindern hat KZ-Arzt Josef Mengele 1943 in Auschwitz dokumentiert. Mengele hieß dort „Dr. Tod“.

Im Jahr 1943 in Auschwitz dem KZ-Arzt Josef Mengele in die Hände zu fallen, war ein furchtbares Schicksal. Sechs Kinder aus Menden, darunter ein Baby, haben es offenbar durchlitten. Dass ihre Familien Sinti waren, damals „Zigeuner“, reichte im Rassenwahn der NS-Zeit für ihr unausgesprochenes Todesurteil.

Nichts und niemand rettete die Mendener Kinder vor der Hölle auf Erden

Es rettete die Kinder nicht, dass sie noch so klein waren. Es rettete sie nicht, dass ihre Eltern und Großeltern voll ins Mendener Stadtleben eingegliedert waren. Es rettete sie nicht, dass ursprünglich nur nicht integrierte Sinti weggebracht werden sollten. Es rettete sie nicht, dass ihre Väter bürgerlichen Berufen nachgingen. Es rettete sie nicht, dass sie alle Katholiken waren. Es rettete sie nicht der katholische Pastor Funke, der in Menden von der Kanzel aus mutig gegen die Nazis predigte. Nichts und niemand rettete diese Mendener Kinder und ihre Familien vor dem Abtransport in die Hölle auf Erden: das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

37 Sinti aus Menden umgebracht

37 Sinti aus Menden wurden in Lagern umgebracht, darunter 23 Kinder. Im öffentlichen Raum in Menden gibt es für diese Opfer auch im 80. Jahr keine Gedenkstätte. Nur ihre Sterbeurkunden, damals ausgestellt von der Stadt Menden, sind heute im „Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus“ einzusehen und erinnern öffentlich an sie. „Die Stadt Menden hat damals die Sterbedaten aus Auschwitz angefordert, um Erbschaftsangelegenheiten der Opfer regeln zu können“, berichtet Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck.

So sehen die Sterbeurkunden von 1943 der sechs Mendener Kinder aus. Die Angaben dazu machte ein Monster: der "Arzt Doktor der Medizin Mengele". Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

So heißt es an einer Stelle: „Das Konzentrationslager Auschwitz teilt mit, dass die gesetzliche Erbin Barbara B. am 14. September 1943 verstorben ist. Es wird gebeten zu erklären, wem der Betrag von 166,62 Reichsmark zugeführt werden soll.“ Die Mendenerin Barbara B. hatte zwei Töchter. Ihr Baby Elfriede, im Juli 1943 in Auschwitz geboren, starb den Urkunden zufolge einen Monat nach der Mutter, am 14. Oktober. Elfriedes große Schwester Renate war da schon verstorben, am 17. April, mit nicht einmal zwei Jahren. Das Leid dieser Mendener Mutter, das allein aus den Daten spricht, ist unermesslich.

Sterbeurkunden allesamt aus dem Jahr 1943

Die Sterbeurkunden der Mendener Kinder führen auch die jeweils genaue Uhrzeit ihres Todes auf. Die Urkunden stammen allesamt aus dem Jahr 1943. Die meisten wurden im Herbst und Winter ausgestellt, als im „Zigeunerlager“ von Auschwitz eine Flecktyphus-Epidemie ausgebrochen war. Die durch katastrophale hygienische Zustände entstandene Seuche sollte bekämpft werden, indem die gefangenen Menschen schnellstmöglich in die Gaskammer geschickt wurden. Sechs der ausgestellten Kinder-Sterbeurkunden tragen in der Rubrik „Eingetragen auf schriftliche Anzeige…“ den maschinengeschriebenen Zusatz „…des Arztes Doktor der Medizin Josef Mengele“.

Mengele war im sogenannten „Zigeunerlager“ Auschwitz B II bis zu dessen Auflösung im August 1944 der leitende Lagerarzt. Er gilt als sadistisches Monster, das grausige Experimente auch an Kindern vornahm, vor allem an Zwillingen. Rudolf Höß, Kommandant des KZ Auschwitz, der im April 1947 an einem Galgen im früheren KZ Auschwitz hingerichtet wurde, sagte nach seiner Gefangennahme in Verhören aus, dass sich Mengele im Lager an einen Geheimbefehl Heinrich Himmlers gehalten habe. Demnach waren die Kranken im „Zigeunerlager“ Auschwitz, besonders die Kinder, durch die Ärzte „unauffällig zu beseitigen“. Himmler war „Reichsführer SS“ und einer der größten Massenmörder der Geschichte.

Mengele, in Auschwitz „Dr. Tod“ genannt, bescheinigte den Mendener Kindern im November und Dezember 1943 „unauffällige“ Todesursachen: der sechsjährigen Therese „septischen Darmkatarrh“, der sechsjährigen Elisabeth „Darmkatarrh“, dem vierjährigen Siegfried „Lungenentzündung“, der achtjährigen Josefa „akuten Darmkatarrh bei Körperschwäche“, dem 13-jährigen Karl „Rippenfellentzündung“. Das jüngste Opfer war das Baby Elfriede, das keine drei Monate alt werden durfte. Elfriede starb laut Mengele an „Entkräftung“.

Ob Mengele die Sterbe-Bescheinigungen dieser Mendener Kinder als leitender Lagerarzt nur gegenzeichnete, ob die Kinder seinen schaurigen Experimenten, der Gaskammer oder tatsächlich Krankheiten zum Opfer fielen, ist im Einzelfall wohl nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Sicher erscheint nur: Sie alle wären nicht in Auschwitz umgekommen, hätte man die Familien nicht in Menden zusammengetrieben und abtransportiert.

Zeitzeugin berichtet über großen Abtransport in der Horlecke

„Eine Frau hat uns vor Jahren unter Tränen erzählt, dass ein kleines Mädchen erst nach einem großen Abtransport in der Horlecke, wo viele Sinti-Familien wohnten, nach Hause kam“, berichtet Jutta Törnig-Struck. „Das Kind lief abends zwischen den verlassenen Häusern umher und rief nach seiner Mutter. Dann kam ein Auto, und sie war weg.“ Auch dieses Kind starb in Auschwitz. Und auch nach dem Krieg wurde der alten Frau zufolge den Kindern der überlebenden Sinti in Menden nachgerufen: „Zick zack, Zigeunerpack!“

