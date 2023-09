Mendener Kitas stellen sich vor: Alle Termine im Überblick

Die Tage der offenen Tür stehen in den Mendener Kitas an. Wer Betreuung für das Kindergartenjahr 2024/2025 wünscht, sollte sich umsehen.

Menden. Wer sein Kind für eine Kita in Menden anmelden möchte, hat noch bis November Zeit. Kennenlerntage gibt es vorab schon.

Die Kindertageseinrichtungen in Menden bieten auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit an, die Einrichtungen kennen zu lernen. So können Familien im Vorfeld der Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2024/2025 bereits Kontakt zu den Kitas aufnehmen, einen Einblick in die pädagogische Arbeit erhalten und die Teams kennenlernen.

Bis zum 19. November können Familien ihre Betreuungsbedarfe für das nächste Kindergartenjahr 2024/2025 über www.kita-portal.menden.de online eingeben. Alle bis zu diesem Termin vorliegende Anmeldungen für den 1. August 2024 werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze bei der Vergabe berücksichtigt, teilt die Stadt mit. Später eingehende Anmeldungen könnten nur nachrangig berücksichtigt werden.

Die Termine

Die Elterninitiative Kinderhaus am Nordwall 10 ist unter 02373/4661 zu erreichen und lädt zum Kennenlernen ein am 25. und 26. September, 15 bis 17 Uhr.



Der Kath. Kindergarten St. Walburgis (Walburgisstr. 5a, 02373/918709) lädt zum Tag der offenen Tür am 23. September von 10 bis 13 Uhr.



Die Kita Farbenland, Hofeskamp 11, (02373/1777810) veranstaltet einen Tag der offenen Tür am 28. Oktober, 10 bis 13 Uhr.



Der Kath. Kindergarten St. Apollonia, Karl-Zeller-Str. 19, ist erreichbar unter 02373/5306 und bietet einen Tag der offenen Tür am 25. September, 16 bis 17 Uhr, an. Anmeldung bitte per Mail an apollonia-menden@kath-kitas-ruhr-mark.de.

Wo ist mein Kind gut aufgehoben? Welches Konzept überzeugt mich? Foto: Jennifer Wirth / WP



Das Familienzentrum DRK Der Obsthof (vorübergehend Fischkuhle 10a) ist erreichbar unter 02373/63889 und bietet auch einen Tag der offenen Tür: 21. Oktober, 11 bis 13 Uhr, zusätzliche Termine sind mit Vereinbarung möglich.



Der Kath. Kindergarten St. Martin, Waldenburger Str. 15, ist erreichbar unter 02373/85602. Der Tag der offenen Tür ist am 23. Oktober – es gibt zwei Führungen. Anmeldung erforderlich.



Der Ev. Kindergarten am Matthias-Claudius-Platz (02373/81718) hat einen Tag der offenen Tür am 29. September geplant von 16 bis 19 Uhr.



Das Familienzentrum St. Josef, Beisicht 1, ist erreichbar unter 02373/81792. Der Tag der offenen Tür findet statt am 21. Oktober, 10 bis 14 Uhr – mit Anmeldung.



Die Städt. Kindertagesstätte Zeisigstraße (Familienzentrum), Zeisigstr. 18, ist erreichbar unter 02373/86004. Tag der offenen Tür: 21. Oktober von 9 bis 12 Uhr – nach telefonischer Anmeldung.



Die Waldkindergartengruppe der Kita Zeisigstraße, An der Arche, ist erreichbar unter 02373/86004. Der Tag der offenen Tür findet hier am 21. Oktober statt – von 9 bis 12 Uhr nach telefonischer Anmeldung.



Der Kath. Kindergarten St. Marien, Margueritenweg 3a, ist erreichbar unter 02373/1728468. Der Tag der offenen Tür findet statt am 20. Oktober von 14.30 bis 16.30 Uhr nach Terminvereinbarung.

Der Städt. Kindergarten St. Vincenz, Margueritenweg 5, ist erreichbar unter 02373/4370. Der Tag der offenen Tür: 3. November von 16.30 bis 18.30 Uhr.



Die Städt. KindertagesstätteArndtstraße, Arndtstr. 16, ist erreichbar unter 02373/63406. Der Tag der offenen Tür: 24. Oktober, 14 Uhr bis 16 Uhr.



Die Kita der Lebenshilfe Maximilian Kolbe, Pater-Kolbe-Str. 35, ist erreichbar unter 02373/600693. Der Tag der offenen Tür ist am 24. Oktober, 14 Uhr bis 16 Uhr.



Die Städt. Kindertagesstätte Am Papenbusch, Hermann-Bauer-Straße 5, ist erreichbar unter 02373/9038590. Der Tag der offenen Tür ist am 24. Oktober von 14 bis 16 Uhr.



Der Kath. Kindergarten St. Maria Magdalena, Pfarrer-Wiggen-Str. 2, 02373/60814, bietet einen Tag der offenen Tür an am 6. Oktober von 15 bis 17. Uhr.



Der Ev. Kindergarten Bösperde, Bonhoefferstr. 5, ist erreichbar unter 02373/1741430. Der Tag der offenen Tür findet statt am 20. Oktober von 15 bis 17 Uhr.

Die Städt. Kindertagesstätte Bösperde, Bonhoefferstr. 7, ist erreichbar unter 02373/67625 und bietet einen Tag der offenen Tür am 20. Oktober, 15 bis 17 Uhr.



Die Kita Farbenzwerge, Kötterbredde 7, ist erreichbar unter 02373/1774933 und öffnet die Türen am 21. Oktober von 10 bis 13 Uhr.

Persönliche Termine vereinbaren

Zehn weitere Kindergärten im Stadtgebiet wollen Eltern die Möglichkeit geben, einen Einblick in die Einrichtung zu erhalten. Sie bieten allerdings nur persönliche Termine an, die extra vereinbart werden müssen. Hier sind die Kontakte:

Der Ev. Kindergarten Friedrich-von Bodelschwingh, Bodelschwinghstr. 8, ist erreichbar unter 02373/3408.

Der Kath. Kindergarten Don Bosco, Brandstr. 13, ist erreichbar unter 02373/4553. Anmeldung für eine Besichtigung gerne auch per Mail don-bosco-menden@kath-kitas-ruhr-mark.de.

Der Kath. Kindergarten St. Paulus, Von-Lilien-Str. 36, ist erreichbar unter 02373/5665.

Der Kath. Kindergarten Heilig-Kreuz, Münkerstr. 5, ist erreichbar unter 02373/3572.

Das Familienzentrum Deutsches Rotes Kreuz, Salzweg 34, ist erreichbar unter 02373/82024.

Der Kath. Kindergarten Christ König, Brahmsstr. 14 ist erreichbar unter 02373/81211.

Der Ev. Kindergarten Paul Gerhardt, Lupinenweg 1, ist erreichbar unter 02373/62603.

Die Städt. Kindertagesstätte Am Vollmersbusch, Am Vollmersbusch 45, ist erreichbar unter 02373/66595.

Der Städt. Kindergarten an der Halinger Dorfstr. 35/41 ist erreichbar unter 02373/4242.

Die Kita Wiesenwichtel, Zum Eisenwerk 8, ist erreichbar unter 02373/1777810. Derzeit sind allerdings noch keine Termine möglich, da die Eröffnung erst im Oktober 2023 stattfindet. Weiterer Kontakt: wiesenwichtel@wegbereiter-ggmbh.de.

