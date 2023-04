Mendener Kreuztracht: Der große Überblick

Nur bei der Großen Kreuztracht am Karfreitag sind die Menschen, die das Kreuz über den Kapellenberg tragen, so aufwendig geschminkt.

Menden. Menden ist für die Kreuztracht in der Region bekannt. In diesem Jahr gibt es den Brauch erstmals seit Corona wieder in gewohnter Form.

Für viele Menschen in Menden gehört die Kreuztracht zum Karfreitag wie das Turmblasen zu Heiligabend. Und es sind nicht nur gläubige Christen, die dem Kreuz über den Kapellenberg folgen. Auch viele andere wollen den Brauch erleben, Ruhe finden und nachdenken. Das ist in diesem Jahr erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder in gewohnter Form möglich.

Wie immer startet die Reihe der Prozessionen mit der stimmungsvollen Jugendkreuztracht am Gründonnerstag (6. April), die um 21 Uhr von der Vincenzkirche aus starten. Die Kreuzträgerinnen und Kreuzträger werden dabei mit Fackeln begleitet, über die Lautsprecher sind auf der gesamten Wegstrecke die Texte und Lieder zu hören.

In der Folge beginnt jeweils zur vollen Stunde eine neue Prozession am Kirchplatz an St. Vincenz. Die meisten sind stille Prozessionen, es gibt aber auch noch weitere Prozessionen, die von verschiedenen Gruppen gestaltet werden. Höhepunkt ist neben der Jugendkreuztracht die Große Prozession, die am Karfreitag (7. April) um 9 Uhr beginnt und zwei Stunden dauert. Auch dabei werden die Texte und Lieder über die Lautsprecher zu hören sein. Um 8 Uhr und 10 Uhr beginnen keine Prozessionen. Das gilt auch für 15 Uhr, wenn in der Vincenzkirche die Liturgie vom Leiden und Sterben Christi gefeiert wird.

Folgende Kreuztrachten werden besonders gestaltet:

Gründonnerstag:

21 Uhr: Jugendkreuztracht

22 Uhr: Katholische Kaufmannsvereinigung

Karfreitag:

12 Uhr: Heilig-Kreuz Menden

13 Uhr: St. Josef Lendringsen

17 Uhr: Familienkreuztracht

18 Uhr: St. Marien Platte Heide

19 Uhr: Kolpingsfamilien-Bezirksverband

20 Uhr: St. Maria Magdalena Bösperde

21 Uhr: St. Paulus Lahrfeld

22 Uhr: KAB – Katholische Arbeitnehmerbewegung

Karsamstag:

5 Uhr: Ökumenisches Forum Menden

Die letzte Kreuztracht beginnt am Karsamstag, 8. April, morgens um 6 Uhr.

