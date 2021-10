Mendener Laubfest: Viele Besucher und zufriedene Gesichter

Menden. Das Mendener Laubfest lockte am Sonntag bei bestem Herbstwetter viele Besucher in die Innenstadt. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden.

Viele zufriedene Gesichter beim Mendener Laubfest, das am Sonntag bei strahlend blauem Himmel in Menden gefeiert wurde. Die Sonne lockte zahlreiche Mendenerinnen und Mendener zum Fest und verkaufsoffenem Sonntag in die Innenstadt.

Der Bereich, in dem die Veranstaltung stattfand, war auch diesmal abgesperrt worden. Der Eintritt kostete zwei Euro und erfolgte durch die drei Eingangsmöglichkeiten schnell und fließend. „Es gab keinen riesigen Ansturm, aber es sind konstant Besucher gekommen und gegangen“, freut sich Jenni Gröhlich, Mitarbeiterin des Stadtmarketings und Organisatorin der Veranstaltung. Die Besucher mussten keine Masken tragen und auch ein 3G-Nachweis war nicht nötig. Zudem freut sich Gröhlich über die gute Stimmung und die vielen Besucher. +++ Wie Menden zur Marke werden soll und was Menden ausmacht +++

Freude über mehr Normalität

Das perfekte Zusammenspiel von wärmender Sonne, milden Temperaturen und stimmungsvoller Musik, die vom Rathausbalkon zu hören war, sorgte für gute Laune bei den Besuchern. Der gebürtige Mendener Hans Peter Roigk genoss die Sonne und freute sich über ein bisschen mehr Normalität nach der Pandemie. „Nach der langen Zeit freue ich mich, dass das Fest stattfinden konnte, auch wenn es nicht mit dem eigentlichen Mendener Herbst zu vergleichen ist“, erzählt Roigk. Wie viele andere Besucher vermisst er die eigentliche Veranstaltung, freut sich aber über die Alternative.

Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing mit Ritter Otto von der Burg Altena strahlen beim Laubfest am Sonntag um die Wette. Foto: Antonia Mertens

Gröhlich ist es sehr wichtig, die Innenstadt zu beleben. Sowohl der abgesperrte Bereich als auch die Restaurants und Läden außerhalb waren gut besucht. Neben den Essensständen, die mit Flammkuchen, Crepes und asiatischen Gerichten überzeugten, waren sowohl Infostände als auch die verschiedensten Geschäfte vertreten. +++ „Diner en blanc“ in Menden: Eine Veranstaltung mit Zukunft +++

Besonders begeistert ist Gröhlich von dem jungen Unternehmen Monkey Donuts. Die 31-jährigen Inhaber Volkan Bobur und Volkan Karadag bemühten sich von Beginn an, bei den Mendener Veranstaltungen teilzunehmen. „Die beiden sind so engagiert und eine echte Bereicherung für Menden“, lobt sie. Der Märkische Kreis brachte mit Ritter Otto von der Burg Altena ein Highlight für jung und alt mit. Mitten auf dem Platz zauberte er den Besuchern ein Lächeln auf die Lippen.

Zwei Euro Eintritt als Rabattmarke für Lions Adventskalender

Der Eintritt von zwei Euro wurde als Rabattmarke an jeden Besucher zurückgegeben und konnte während des Laubfests beim Lions Club für den Kauf eines Adventskalenders eingelöst werden. Gerhardt Schmidt, Mitglied des Lion Clubs, freut sich über die Aktion, die in diesem Jahr schon das 15. Mal stattfindet. „Wir spenden die Erlöse, die wir durch den Adventskalender einnehmen, an die Organisation Mendener in Not“, berichtet er. Die Organisation bietet unbürokratische Hilfe für hilfsbedürftige Mendener. Im letzten Jahr spendeten sie 12.500 Euro. Mit dem Betrag rechnet Schmidt aufgrund der hohen Nachfrage auch dieses Jahr. +++ Auf Mendener Laubfest am Sonntag gibt’s den Lions-Kalender +++

Auch der Frauenclub „Hemedis“ des Lions Clubs war vertreten und begeisterte die Besucher mit duftenden Seifen und Dekorationen. Ihre Erlöse spenden sie an das Projekt „Guckmal“. Das Projekt stellt Förderboxen, gefüllt mit Lernmaterialien, für förderbedürftige Kinder bereit.