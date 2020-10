Mendener Lichter-Shopping fällt jetzt doch aus

Jetzt fällt das Lichter-Shopping am 6. November in Menden doch aus.

Menden. Die geplante Veranstaltung der Mendener Werbegemeinschaft führte zuletzt zu Diskussionen. Nun ist das Lichter-Shopping doch abgesagt. Die Gründe.

Das am 6. November geplante Lichter-Shopping in der Mendener Innenstadt fällt aus. Allerdings soll es einen Nachholtermin geben. Man habe die Entwicklung der Corona-Pandemie, speziell für den Bereich des nördlichen Märkischen Kreises und in den Nachbarstädten ständig aufmerksam verfolgt. „Die stark wachsenden Inzidenzen vor Ort – speziell in dieser Woche – lassen kein unbeschwertes, atmosphärisches Gefühl bei einem Lichter-Shopping aufkommen“, erklärt Falk Steidel, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Menden.

Kein gastronomisches Angebot

Aufgrund des kommenden Lockdown „light“ müssen alle Restaurants und Kneipen schließen, weshalb es am 6. November keine gastronomischen Angebote geben könnte. „Hinzu kommen die politisch beschlossenen Maßnahmen, die als Ziel die konsequente Einschränkung persönlicher Kontakte verfolgen“, sagt Steidel. Dennoch wird der Einzelhandel die Geschäfte weiterhin geöffnet halten.