Mendener Mädchen Lia (10) wird am Dienstag obduziert

Lia wird auf alle Fälle obduziert. Das erklärte am Montag Polizeisprecher Marcel Dilling auf Nachfrage der Westfalenpost.

Die Leiche des zehnjährigen Mädchens war am Sonntag in einem Wehr an der Ruhr aufgefunden worden. Bereits am Wochenende hatte die Polizei erklärt, dass sie gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Obduktion empfehlen würde.

Dass eine Autopsie durchgeführt wird, steht auf alle Fälle fest, sagt Marcel Dilling. Höchstwahrscheinlich werde diese am Dienstag durchgeführt. Die Polizei rechnet damit, dass durch die Untersuchung bestätigt ist, dass das Mendener Mädchen ertrunken ist.

