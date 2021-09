Mendener Meisterchor Amante lädt abends zum Mitsingen ein

Menden. Am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr startet der Mendener Meisterchor „amante della musica menden“ ein großes Mitsingprojekt. Jede(r) darf kommen.

Drei Rentiere ziehen den mit Geschenken beladenen Schlitten durch die Lüfte zwischen Altem Rathaus und St.-Vincenz-Kirche, dazu Konturen eines Weihnachtsbaumes, das schneebedeckte Ortsschild Mendens, ein Notenschlüssel, fünf Notenlinien, Noten und der Schriftzug „Santa‘s coming“: Mit diesem Logo macht der Mendener Meisterchor „amante della musica menden“ bereits seit einigen Tagen auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken neugierig auf ein modernes Musikprojekt und lässt nun die Katze aus dem Sack: Für das große Weihnachtskonzert am dritten Advent um 15 Uhr in der Schützenhalle Hüingsen entsteht ein Mitsing-Projekt für Jedermann.

Erstes Treffen am heutigen Donnerstag , 19 Uhr, in der Schützenhalle im Lahrfeld

Corona-Regeln Das bedeutet: Wer aktiv mitsingen möchte, muss zwingend einen vollständigen Impfschutz, die Genesung von einer Corona-Infektion oder aber entsprechend der aktuellen Fassung Coronaverordnung des Landes für Chöre einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Für Rückfragen steht Thorsten Günner gerne zur Verfügung – per E-Mail an thorsten.guenner@amante-menden.de.

Erstes Treffen ist am heutigen Donnerstag, 9. September, ab 19 Uhr in der Schützenhalle St. Hubertus im Lahrfeld. „Wir möchten nicht nur selbst nach Monaten voller Entbehrungen endlich wieder Woche für Woche in unserer Gemeinschaft singen, sondern alle Menschen aus unserer Heimatstadt dazu einladen, mit uns zusammen das besondere Flair der Advents- und Weihnachtszeit zu erleben und auf der Bühne zu stehen. Zu keiner anderen Zeit des Jahres wird so viel und so gerne gesungen – deshalb laden wir dazu ein, in den nächsten Wochen ein tolles Konzertprogramm zu erarbeiten, das wir dann am dritten Advent präsentieren“, wirbt Chorleiter Stefan Risse zum Mitmachen unter seiner musikalischen Regie in Sopran, Alt, Tenor oder Bass.

Keine Chor-Erfahrung notwendig – Einstieg auch noch am 16. September möglich

Es ist aber überhaupt nicht erforderlich, Chorerfahrung mitzubringen. „Wir erarbeiten alle Lieder fürs Konzert komplett neu, niemand muss Sorge haben, nicht mitzukommen. Mit viel Freude gehen wir es an“, verspricht Stefan Risse. Als besonderes Weihnachtsgeschenk verspricht der Mendener Michael Schmoll, Ehrenmitglied von „amante“ und in der Hönnestadt bestens bekannter Professor für Musiktheorie, Gehörbildung und Arrangement am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück einige Weihnachtslieder erstmals für gemischten Chor zu arrangieren, die dann am dritten Advent in Hüingsen uraufgeführt werden.

Benefiz-Charakter bleibt wie bei Konzert zum Tag der deutschen Einheit bestehen

Weil „amante“ die von 2014 bis 2019 durchgeführte Benefizkonzert-Reihe zum Tag der deutschen Einheit coronabedingt noch nicht wieder fortsetzen kann, haben sich Vorstand und Chorleitung des sechsfachen Meisterchores dazu entschieden, nach Jahren der bewussten Abstinenz wieder selbst in der Weihnachtszeit zum Konzert einzuladen. „Damit erfüllen wir vor allem auch einen Wunsch vieler Menschen, die Stammgäste bei uns sind“, weiß Thorsten Günner, der 2. Vorsitzende von amante, in dessen Händen die organisatorischen Fäden liegen.

Was wie beim 3. Oktober bleibt: der Benefizcharakter. Denn der gesamte Erlös der Veranstaltung am dritten Advent fließt in die soziale, caritative und kulturelle Arbeit in der Stadt Menden. Völlig unverbindlich kann jeder ohne eine Mitgliedschaft im Chor dabei sein. Das erste Treffen findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Schützenhalle St. Hubertus im Lahrfeld statt, das zweite am 16. September in der Aula der Gesamtschule Menden und das dritte am 23. September im großen Saal der Wilhelmshöhe – jeweils um 19 Uhr.

Auch beim zweiten und dritten Termin ist es noch möglich, neu einzusteigen. Die Details zu allen weiteren Proben werden dann jeweils mit ausreichend Vorlaufzeit intern besprochen. Das Repertoire für den dritten Advent wird natürlich coronakonform erarbeitet.

