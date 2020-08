Mendener muss nach Prügel-Attacke in Spezialklinik

Menden. In der Nacht zum Sonntag wird ein Mendener (28) auf der Kolpingstraße so brutal angegriffen, dass er in eine Spezialklinik verlegt werden muss.

In der Nacht zum Sonntag ist ein Mendener auf der Kolpingstraße so brutal zusammengeschlagen worden, dass er von Menden aus in eine Spezialklinik verlegt werden musste. Wie erst jetzt bekannt wurde, geschah die Tat am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4 Uhr. Die Polizei in Menden bewertet den Fall als gefährliche Körperverletzung.

Polizeibericht: Pärchen greift Opfer von hinten an

Die Auseinandersetzung fand demnach vor einer Kult-Gaststätte an der Kolpingstraße statt. Hier war ein 28-jähriger Mendener laut Polizeibericht vor der Lokalität von einem Mann und einer Frau von hinten angegangen worden. Er wurde von mehreren Faustschlägen im Gesicht getroffen. Nach einem Aufenthalt im Mendener Krankenhaus wurde eine Verlegung in eine Bochumer Spezialklinik erforderlich.

Krankenhaus-Aufenthalt verzögert die Anzeige des Vorfalls

Der 28-jahrige Mendener wurde nicht ausgeraubt. Auf Grund des Krankenhausaufenthaltes wurde der Vorfall der Polizei erst jetzt bekannt. Die Polizei in Menden sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern der Körperverletzung machen können. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Mendener Rufnummer 02373/90 99 0 auf der Polizeiwache melden.