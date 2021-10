Mendener Nordwall-Parkplatz: Schlaglöcher vor Ausbesserung

Menden. Wer auf dem Nordwall-Parkplatz sein Auto abstellen möchte, muss derzeit einige Schlaglöcher umkurven.

Derzeit erinnert der Parkplatz am Nordwall in Menden mehr an die Kraterlandschaft des Mondes als an eine reguläre Parkfläche. Doch die Gefahr für Pkw-Stoßdämpfer soll zeitnah beseitigt werden.

Wer sein Auto heute auf dem Nordwall-Parkplatz abstellen will, muss in der Regel einige tiefe Schlaglöcher umfahren. Während des Starkregen-Ereignisses im Juli verwandelten sich Teile des Parkplatzes denn auch in eine kleine Seenlandschaft, inzwischen sind gleich an mehreren Stellen teils tellergroße Löcher auf dem Schotterplatz zu besichtigen. Das, so teilt die Stadtverwaltung mit, habe aber nichts mit einer höheren Nutzung durch Autofahrer zu tun, sondern sei auf so einem Untergrund vollkommen normal. Die sogenannte „wassergebundene Befestigung aus Schotter und Splitt“ gebe mit der Zeit nach. „Die Mitarbeiter der Straßenbauabteilung kontrollieren und begutachten die Fläche in regelmäßigen Abständen“, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf WP-Anfrage. Fallen Mängel auf, rückt der Mendener Baubetrieb (MBB) an, um entsprechende Ausbesserungen vorzunehmen.

Arbeiten noch in dieser Woche

Und genau das soll noch in dieser Woche geschehen. Auf eine generelle Sperrung müssen sich Autofahrer jedoch nicht einstellen. „Die Arbeiten sind nicht so aufwändig wie auf asphaltierten Flächen“, sagt Ehrlich. Allerdings könnten vereinzelte Stellplätze aufgrund der Arbeiten kurzfristig gesperrt werden.

