Mendener planen LAN-Party mit Youtube-Stream für guten Zweck

Menden. Livestreams im Internet sind längst Normalität. Eine Gruppe von Mendenern wollen ihre LAN-Party nun bei Youtube übertragen.

Eine Leidenschaft für Online-Computerspiele hat der Mendener Christopher Kusnier schon seit Jahren. Und diese Leidenschaft will er nun gemeinsam mit Freunden teilen. Er plant eine LAN-Party, die über Youtube gestreamt werden soll. So können ihm andere bei Minecraft und Co. zuschauen – und das Ganze auch noch für den guten Zweck. Aber nicht nur virtuell zocken er und ein paar Freunde am 30. Dezember, sondern auch am Billardtisch. Das steckt dahinter.

Nostalgie pur

Vor gut zehn Jahren gründet Christopher Kusnier das Magic-Minds-Netzwerk. Zusammen mit ein paar Freunden tut er sich zusammen und setzt einen Minecraft-Server auf. Bis zu 700 Menschen daddeln dort zu Spitzenzeiten, wie er sagt. Und um eben jenen Zusammenschluss von Zockern zu feiern, gibt’s nun ein kleines Internet-Event. Dabei ist das Daddeln im Netz inzwischen längst nichts mehr für Nerds, die im Keller hocken. Computerspiele sind längst salonfähig. Comedians, Musiker oder Profifußballer übertragen ihre Spiele inzwischen regelmäßig im Netz. Mit Einschaltquoten, von denen etablierte TV-Sender mitunter nur träumen können – gerade in einer jüngeren Zielgruppe.

Und genau das planen Christopher Kusnier und seine Mitstreiter nun auch. „Als die Jungs von damals alle eine Ausbildung anfingen, hatten sie nicht mehr so die Zeit dafür – sonntagabends treffen wir uns aber immer noch zwei Mal im Monat“, sagt der Mendener. Anlässlich des zehnten Geburtstags des Zocker-Kollektivs wollten er und seine Freunde aber etwas Besonderes auf die Beine stellen. Warum also nicht eine LAN-Party – wie in guten, alten Zeiten? Denn als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, waren LAN-Partys, bei denen sich Zocker trafen und mit einem mitunter riesigen Kabel-Wirrwarr miteinander verbanden, ein richtiger Höhepunkt. Für Kusnier nostalgische Momente. „Wir brauchen aber auch ein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb verknüpfen wir reale Spiele und virtuelle“, sagt Kusnier.

Interaktives Programm für Zuschauer

Unterstützung gibt’s dafür von heimischen Unternehmen: Crämer IT-Solutions (Menden), Plexada GmbH (Dortmund), IXCON GmbH (Dortmund), Treese Logistik (Menden), Bäckerei & Konditorei Niehaves (Wickede). Sie sorgen nicht nur für die nötige Verpflegung, sondern auch die entsprechende Infrastruktur, um eine solche Veranstaltung überhaupt bei Youtube streamen zu können. Im einem Besprechungsraum werden die Computer aufgebaut, in den Ausstellungsräumen richten sie ein Wohnzimmer mit Couch und XBox ein und ein weiteres Büro wird kurzerhand zur Regie umfunktioniert. Acht Kameras sollen das Geschehen rund um die Bildschirme – aber auch abseits davon – filmen. „Wir können uns aber an dem Abend frei bewegen“, sagt Kusnier und lacht. Wer Lust hat, sich eine Runde am Kicker- oder Billardtisch zu messen, kann das ebenso wie bei einer Runde Minecraft oder „Among Us“. Der Clou dabei: Zuschauer, die mit einsteigen wollen, können das jederzeit tun. „Wir wollen das so interaktiv wie möglich gestalten.“

Die Veranstaltung gilt dabei nicht nur der Community des Magic-Minds-Netzwerks, sondern allen Interessierten. Dabei ist das Ganze kein Selbstzweck. „Es gibt Menschen, gerade nach dem Hochwasser im Sommer, denen es deutlich schlechter geht“, sagt Christopher Kusnier. Einnahmen und Spenden des Streams sollen daher der Aktion Lichtblicke zugute kommen. „Zocken für den guten Zweck, wenn man so will“, sagt der Mendener und lacht.

