Mendener Polizei erwischt Fahrraddieb auf dem Schulhof

Fahrraddiebe montieren häufig das mit dem Schloss gesicherte Rad einfach ab und nehmen den Rest mit. Wie auf diesem Symbolfoto hat es auch der Iserlohner in Mende versucht.

Menden. Dingfest machen konnte die Mendener Polizei einen Fahrraddieb. Er wollte auf einem Schulhof nahe der Balver Straße ein Hinterrad abmontieren.

Dingfest machen konnte die Mendener Polizei am Freitagmittag einen Fahrraddieb. Aufmerksame Zeugen hatten einen Verdächtigen an der Balver Straße beobachtet. Er ging über ein Privatgrundstück, warf ein Fahrrad über die Mauer zum Nachbargrundstück und kletterte hinterher. Anschließend ging er mit dem Drahtesel in Richtung der nahe gelegenen Schule.

Mutmaßlicher Täter wollte gerade ein Hinterrad abmontieren

Auf dem Schulhof konnten Polizisten den 26-jährigen Iserlohner samt zweier Räder antreffen. Er war gerade dabei, das mit einem Schloss gesicherte Hinterrad eines Fahrrades abzumontieren. Auf Vorhalt gab er den Diebstahl der Räder zu. Sie standen beide zuvor auf dem Grundstück. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Diebstahls gegen den 26-Jährigen.

