Mendener Polizei fragt: Wer sah den Handschuhmann?

Seine Größe und seine Lederhandschuhe: Sie lassen die Mendener Ermittler im Fall des sexuellen Übergriffs auf eine 21-jährige Bäckereikraft vom Montagabend am meisten auf einen Fahndungserfolg hoffen. Wie berichtet, hatte der bisher unbekannte, etwa 1,90 Meter große und korpulente Mann die junge Frau um 18.15 Uhr in der Küche hinter dem Verkaufsraum an der Hauptstraße attackiert – eindeutig mit sexuellen Absichten, wie Polizeisprecher Christof Hüls auf WP-Nachfrage bekräftigte.

Lautes Schreien um Hilfe war die richtige Reaktion

Der Angriff erfolgte, als die 21-Jährige die Spülmaschine einräumen wollte. Der Täter griff ihr hinterrücks an Kopf und Kleidung – und schob hinter sich die Tür zum Verkaufsraum zu. Dabei stieß er Sätze in einem Kauderwelsch hervor, aus dem die Frau nur wenige deutsche Worte habe verstehen können. Sie wehrte sich nach Kräften gegen den heimtückischen Angriff, trat nach hinten aus – und vor allem: Sie schrie laut um Hilfe. Dieses richtige Verhalten dürfte den Mann, der vermutlich eine Brille trug, in die Flucht geschlagen haben.

Wie es der jungen Frau inzwischen geht, kann nur vermutet werden. „Sie hat es nach der Untersuchung vor Ort abgelehnt, sich noch ins Krankenhaus bringen zu lassen“, berichtet Hüls. Was immerhin darauf hindeutet, dass sie nach dem Kampf äußerlich keine gravierenden Verletzungen davongetragen hat. Ob sich eine seelische Belastung ergeben kann, ob auf Täterseite Wiederholungsgefahr besteht, darüber wolle man nicht spekulieren, sagt Hüls. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen.“ Und die seien schwierig genug.

Datenschutz: Live-Überwachungskamera darf Täter nicht aufzeichnen

Denn der Täter verschwand unerkannt über den Hausflur aus einer Seitentür hinaus auf die Bahnhofstraße. Dort, so hoffen die Ermittler, könnte ein womöglich gehetzt wirkender Hüne, der obendrein trotz der milden Witterung Lederhandschuhe trug, Passanten aufgefallen sein. Doch hat sich noch kein weiterer Zeuge gemeldet. Und eine Webcam in der Nähe, die den Täter im öffentlichen Raum aufgenommen haben dürfte, hilft der Kripo auch nicht weiter: Das Gerät darf aus Gründen des Datenschutzes nur im Live-Modus laufen und nichts aufzeichnen.

Bleiben die Zeugen: Wer hat den Handschuhmann gesehen? Er muss am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Bahnhofstraße gewesen sein. Hinweise unter 02373/90 99-0 an die Polizei Menden oder an jede andere Polizeidienststelle.