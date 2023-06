Mendener Polizei meldet zahlreiche Unfälle

In den vergangenen Tagen ereigneten sich zahlreiche Unfälle in Menden – zum Glück alle ohne verletzte Personen. (Symbolbild)

Menden. Die Mendener Polizei verzeichnet etliche Verkehrsunfälle. Zweimal ist ein Paketdienst beteiligt. Zum Glück gibt es keine Verletzten.

In Menden kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Verkehrsunfällen, wie die heimische Polizei berichtet:

Am Föhrling: Der Fahrer des Fahrzeugs eines Paketdienstes rangierte an der Straße Am Föhrling am vergangenen Freitag um 12.10 Uhr und beschädigte dabei einen Doppelstabmatten-Zaun. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, so berichtet die Polizei. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Pater-Kolbe-Straße: Der Fahrer eines Transporters eines Paketdienstes wollte am Freitag gegen 15 Uhr nach rechts in die Pater-Kolbe-Straße abbiegen und streifte dabei eine Mauer. Gesamtschaden: circa 2000 Euro.

Lendringser Hauptstraße: An der Lendringser Hauptstraße 59 wollten am vergangenen Freitag gegen 10.45 Uhr ein 74-jähriger aus Menden und eine 82-jährige aus Neuenrade beide gleichzeitig rückwärts mit ihren Pkw ausparken und trafen sich beide in der Mitte. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 1000 Euro.

Lupinenweg: Am Lupinenweg 17 fuhr am vergangenen Freitag gegen 10.50 Uhr ein 48-Jähriger aus Menden rückwärts mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt und übersah hierbei einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden.

Untere Promenade: Auf dem Edeka-Parkplatz an der Unteren Promenade fuhr am vergangenen Freitag gegen 11.45 Uhr eine 79-jährige Mendenerin rückwärts aus einer Parkbox und übersah dabei ein Verkehrsschild. Der Sachschaden läuft sich auf etwa 400 Euro.

Fröndenberger Straße: Auf dem Herbrügger-Parkplatz an der Fröndenberger Straße stieß am vergangenen Freitag gegen 14.55 Uhr ein 32-jähriger Iserlohner mit seinem Pkw mit einem geparkten Auto zusammen, als er einparken wollte. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 2000 Euro.

Westwall: Und am Westwall 2 beschädigte am Samstag gegen 12.30 Uhr ein 59-jähriger Mendener beim Ausparken einen anderen Pkw. Gesamtschaden: circa 1000 Euro.

