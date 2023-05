Mendener Polizei nimmt jungen Brandstifter (24) fest

Menden. Brennende Tonnen auf Hauptstraße und Südwall: Ein Zeuge ertappt den Brandstifter auf frischer Tat, die Polizei Menden fasst einen 24-Jährigen.

Die Polizei in Menden hat dank eines aufmerksamen Zeugen einen jungen mutmaßlichen Brandstifter (24) verhaften können. Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann an der Hauptstraße eine Mülltonne anzündete. Der Zeuge sprach den Täter daraufhin an. Dieser flüchtete sofort über eine Unterführung, und der Zeuge verlor ihn aus den Augen. Er alarmierte die Polizei, und kurz darauf konnten Beamte den 24-Jährigen am Heimkerweg entdecken. Der Tatverdächtige stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Mendeners fanden die Beamten Drogen, diese sichergestellt wurden.

Feuerwehr löscht brennende Tonnen auch am Südwall ab: Dringender Tatverdacht

Die Mendener Feuerwehr löschte unterdessen die brennende Mülltonne ab. Parallel wurden Feuerwehr und Polizei zudem über brennende Mülltonnen am Südwall informiert. Auch hier steht der 24-Jährige im Verdacht, die Tonnen angezündet zu haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen „Sachbeschädigung durch Feuer“ und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

24-Jähriger muss ins Polizeigewahrsam – Kommt er für mehr Taten in Frage?

Der 24-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Wie berichtet, hat es in den letzten Tagen in Menden mehrfach gebrannt, zuletzt wurde die neue beleuchtete Laufstrecke zwischen der Innenstadt und Bösperde durch Brandstiftung außer Gefechtgesetzt, und in Lendringsen ging ein Unterstand für Einkaufswagen in Flammen auf. Ob es sich bei dem Festgenommenen um einen Serienbrandstifter handelt, ist indes noch offen.

