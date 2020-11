Mendener Polizisten riechen Cannabis durch die Schutzmaske

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: ein Polizist hält eine rot leuchtende Kelle mit der Aufscheift "HALT POLIZEI" aus dem Beifahrer-Fenster. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Polizei in Menden

Menden. Zwei 19-Jährige beschäftigten jetzt die Polizei: Der eine wird nach einer Unfallflucht mit Drogen erwischt, der andere fährt eine Fußgängerin an.

Angefahren und verletzt wurde am Freitagmorgen eine 37-jährige Mendenerin, die um 8.13 Uhr auf der Märkischen Straße bei Grün die Untere Promenade in Richtung Walburgisstraße überqueren wollte. Verursacher des Unfalls war laut Polizeibericht ein 19-jähriger Mendener Autofahrer, der von der Märkischen Straße in Höhe von VHS und Musikschule nach rechts auf die Untere Promenade abbiegen wollte. Dabei achtete er offenbar nicht auf die Fußgängerin, die von dem Auto angefahren und leicht verletzt wurde.

Am Abend zuvor bekam es die Polizei mit einem Drogendelikt zu tun. Nach einer Unfallflucht kontrollierten Mendener Polizeibeamte um 21.35 Uhr einen verdächtigen Wagen. Beim Herantreten an den Pkw schlug ihnen, trotz Mund-Nasenschutzes, ein deutlicher Cannabisgeruch entgegen.

Der 19-jährige Fahrer gab an keine Drogen zu sich genommen zu haben und auch keine Drogen zu besitzen. Der Drogenvortest verlief jedoch positiv – auf Cannabis. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurden noch eine kleine Menge Betäubungsmittel in seiner Geldbörse gefunden, sowie ein „Grinder“, eine Art Kräutermühle zum Zerkleinern.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gleichzeitig erhielt er eine Anzeige wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln.