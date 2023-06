Rätsel um zwei Mendener Krippenfiguren

Schwitten/Platte Heide. Ein besonderes Rätsel tut sich derzeit in Schwitten auf – und zudem eines, das gar nicht in die Jahreszeit zu passt. Es geht um Krippenfiguren.

Dieses Rätsel hat eine Vorgeschichte: Um 1933 reiste der damalige Schwitter Vikar, Dr. Storck, nach Tirol. Er erwarb dort die Krippenfiguren der Maria, des Hl. Josef sowie der Hirten mit Ochs, Esel und den Schafen. Dr. Storck war dem Vernehmen nach auch Kunsthistoriker. Um 1936 reiste sein Nachfolger, Vikar Frigger, ebenfalls nach Tirol und erwarb dort die Figuren der Heiligen drei Könige sowie eine weitere Muttergottes-Figur. Welche der beiden Figuren er erwarb, ist nicht mehr zu ermitteln. Vikar Frigger ließ die in natürlichem Lindenholz belassenen Figuren durch seinen Bruder, den in Paderborn niedergelassenen Kunstmaler und Kirchenmusiker Frigger, dezent kolorieren.

Diese Muttergottes wurde ungewollt zum Geschenk. Foto: Klaus Düser / KV St. Apollonia und Mariä Heimsuchung Schwitten

Um 1955 machte der Pfarrvikar Josef Becker die Figur der Muttergottes mit dem Jesuskind auf dem Schoß dem Vikar Fischer von St. Marien Platte Heide zum Geschenk. Dieser galt als engagierter Sammler kirchlicher Plastiken. Vikar Becker handelte dabei eigenmächtig, er unterließ es, den Kirchenvorstand von St. Apollonia und Mariä Heimsuchung Schwitten zu informieren. Nach dem Tod von Pastor Josef Fischer ging die Figur im Erbweg auf seinen Nachfolger, Pastor Reinhold Theune, über. Seinerzeit bemühte sich der Schwitter Kirchenvorstand um eine Rückgabe. Die habe Pastor Theune abgelehnt. Daraufhin schaltete der Kirchenvorstand das Erzbistum Paderborn ein. Anlässlich einer Visitation in St. Marien kam es zu einer Sitzung – Punkt 1 der Tagesordnung: die Rückgabe der Muttergottes. Der Bischof stellte klar, dass die Geistlichen Josef Becker und Fischer seinerzeit unrechtmäßig handelten. Man habe allerdings in Paderborn generell entschieden, dass in solchen Fällen der Besitzwechsel nach Ablauf von zehn Jahren nicht mehr rückgängig zu machen, also endgültig sei, was von dem inzwischen verstorbenen Pastor Theune damals bekräftigt worden sei.

Mit den Initiativen der Pfarrgemeinderäte von St. Marien und St. Apollonia und Mariä Heimsuchung konnte die Figur der Muttergottes nun doch noch dem Schwitter Krippen-Fundus wieder zugeführt werden, zusammen mit einer Figur des Hl. Josef und eines Hirten. Dafür dankt der Kirchenvorstand aus Schwitten der Kirchengemeinde St. Marien herzlich. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellte sich jedoch heraus, dass die Figuren des Hl. Josef sowie des Hirten aufgrund ihrer Machart eindeutig nicht zum Schwitter Bestand gehören. Sie scheinen auch aus einem anderen Holz zu sein. Zudem kann sich niemand an diese Figuren erinnern. Leider sind die zurückgegebenen Figuren mit einer durchsichtigen braungetönten Farbe überzogen worden, sie haben damit erheblich an Ausdruckskraft eingebüßt.

