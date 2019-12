Mendener Realschüler spenden 500 Euro für Chamäleon-Gruppe

Bereits zum zweiten Mal spenden Mendener Realschüler für die Chamäleon-Gruppe der Caritas, die Kindern aus sucht- und seelisch belasteten Familien Halt und Hilfe bietet. Das Geld – 500 Euro – kam erneut beim Schüleraktivtag zusammen.

„Es ist ganz toll, dass sich Kinder und Jugendliche für dieses Thema einsetzen“, freut sich Torsten Filthaut, Leiter der Familien- und Erziehungsberatung der Caritas in Menden, über das Engagement der Realschüler. Beim Schüleraktivtag der Realschule erledigen die Kinder und Jugendlichen Aufgaben im Haushalt ihrer Familien gegen einen kleinen Obolus, den Eltern oder Großeltern geben. Ein Teil des Geldes, das dabei zusammenkommt, wird anschließend für einen guten Zweck gespendet.

Arbeit und Hilfsangebote der Familien- und Erziehungsberatung der Caritas sind an der Schule bekannt. „Wir haben seit einiger Zeit einen Kooperationsvertrag mit der RSM“, berichtet Torsten Filthaut. Jeden ersten Donnerstag im Montag bietet die Caritas in der Schule eine Sprechstunde für Schüler und Eltern an.

Gruppe stärkt Kinder

Die Spendenübergabe nutzte die Schülervertretung (SV) gemeinsam mit den SV-Lehrern Eva-Maria Busse und Hasan Inal noch für ein Gespräch mit Torsten Filthaut und der Leiterin der Mendener Chamäleon-Gruppe, Barbara Pollok. Die Gruppe, die hilft, Kinder zu stärken, trifft sich regelmäßig zum Reden und Zuhören, Spielen und Malen und zu gemeinsamen Ausflügen.

Weitere Informationen über die Chamäleon-Gruppe der Caritas für Kinder aus sucht- und seelisch belasteten Familien im Internet unter „Beratung und Betreuung“ auf der Seite