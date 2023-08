Mendener Rosier-Gruppe jetzt Premium-Partner des BVB

Menden/Dortmund. Wenn Marco Reus für den BVB unterwegs ist, fährt er künftig ein Auto von Rosier. Die Mendener Gruppe und die Borussia sind jetzt Premium-Partner.

Der BVB und Menden – diese Partnerschaft wächst immer weiter. Nicht nur Bundesliga-Trainer Edin Terzic kommt aus der Hönnestadt, sondern künftig auch die Autos der Borussia: Die Autohandelsgruppe Rosier aus Menden ist neuer Premium- und Automobilpartner von Borussia Dortmund. Mit der neuen Saison liefert Rosier exklusiv 200 Fahrzeuge an den Bundesligisten aus. „Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige, enge Geschäftsbeziehung mit dem BVB, einem der traditionsreichsten Fußballvereine in Deutschland, ausweiten und gemeinsam auf eine neue Ebene heben werden“, erklärt Geschäftsführer Heinrich Rosier am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung.

Rosier: Aus jahrelanger Zusammenarbeit wird jetzt die Premium-Partnerschaft

Das Sauerländer Traditionsunternehmen beliefert den BVB demnach bereits seit Jahren mit ausgewählten Fahrzeugen. „Die daraus entstandene vertrauensvolle Partnerschaft zum BVB-Vorstand mündet nun in der neuen Sponsoringpartnerschaft“, sagt Heinrich Rosier weiter. Die Kooperation beruhe auch auf gemeinsamen Wertvorstellungen: „Als Familienunternehmen mit fast 100 Jahren Erfahrung im Automobilhandel sind wir sowohl der Tradition als auch der Innovation verbunden. Das sind zentrale Werte, die auch Borussia Dortmund in sich vereint und deshalb sind wir sehr stolz, dass wir künftig zur großen schwarzgelben Familie gehören werden“, ergänzt Paul Rosier, der bereits die vierte Unternehmensgeneration repräsentiert. „Wir sind offen für weiteres nachhaltiges Wachstum auch über unser Marktgebiet hinaus, wir wollen gemeinsam mit dem BVB unsere Zukunft gestalten und unseren Bekanntheitsgrad erhöhen.“

Langfrist-Vertrag über fünf Jahre: Bald auch Bandenwerbung im Stadion

Als exklusiver Automobilpartner wird somit künftig Rosier als mittelständisches Familienunternehmen mit einer großen Markenvielfalt eine entscheidende Rolle bei der Mobilität des gesamten Vereins spielen. Insgesamt liefert die Rosier Holding GmbH rund 200 Fahrzeuge verschiedener Fabrikate an den BVB-Fuhrpark aus. Die Zusammenarbeit ist langfristig auf fünf Jahre angelegt und umfasst darüber hinaus Werbemaßnahmen wie Bandenwerbung bei den Heimspielen, Beiträge auf den Social-Media-Kanälen des Vereins oder die Ausstellung eines Fahrzeugs im Eingangsbereich der BVB-Fanwelt.

BVB-Geschäftsführer Cramer: Traditionsunternehmen mit tiefen Wurzeln in der Region

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zeigt sich erfreut über die Partnerschaft mit der Rosier-Gruppe: „Rosier ist ein Familienunternehmen mit einer langen Geschichte und tiefen Wurzeln in der Region, mit dem wir seit Jahren verbunden sind. Als Unternehmen verfolgen wir dieselben Ziele und teilen eine gemeinsame Leidenschaft: die Begeisterung für Fußball und den BVB.“ Mit der Premiumpartnerschaft verbunden ist zudem ein Sponsoring bei den BVB-Handballdamen, wo Rosier ebenfalls Fahrzeuge für den Fuhrpark der Bundesliga-Damenmannschaft stellen wird.

Das Autohaus Rosier ist damit auf Unternehmensebene nach OBO Bettermann und der Westfalenbäckerei Niehaves der jüngste offizielle Partner von Borussia Dortmund mit Mendener Wurzeln.

