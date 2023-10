Mendener Schüler-Netzwerk „Augen auf!“ mit Großveranstaltung

Mit der kommenden Großveranstaltung auf der Wilhelmshöhe will das Schüler-Netzwerk „Augen auf für Menden!“ an das erste ganz große Event von 2018 im Schmelzwerk (Bild) anknüpfen.

Menden. Mit der zweiten Großveranstaltung nach 2018 will das Mendener Schüler-Netzwerk „Augen auf!“ am 9. November für Toleranz und Integration werben.

Mit einer Großveranstaltung unter dem Thema „Mendens Rede an die Menschheit“ will das Schüler-Netzwerk „Augen auf für Menden!“ am kommenden Holocaust-Gedenktag 9. November auf der Wilhelmshöhe erneut ein klares Zeichen für Integration und Zivilcourage und gegen Ausgrenzung und Antisemitismus setzen. Das Netzwerk schafft es in Menden seit 2017 Jahr für Jahr eine weit und breit einmalige Form des Gedenkens zu zelebrieren, die auch junge Menschen mitnimmt.

Veranstaltung auf der Wilhelmshöhe soll Besuchern „Gänsehaut-Momente“ bereiten

Im Jugendzentrum am Kirchplatz stellten Schülerinnen und Schüler, aber auch engagierte Lehrkräfte aller weiterführenden Mendener Schulen die diesjährigen Veranstaltung der Netzwerks vor. Demnach soll es am 9. November ab 18 Uhr auf der Wilhelmshöhe in Anlehnung an die „Rede an die Menschheit“ aus dem Film „Der große Diktator“ von Charlie Chaplin einen Mix aus Tanz, Musik und Theater sowie Videobotschaften Prominenter aus Film, Musik, Sport und Politik geben, dazu Live-Interviews. „Es wird eine vielseitige und spannende Veranstaltung, die von der Stimmung her anknüpfen soll an die Veranstaltung 2018 im Schmelzwerk mit viel Gänsehaut“, erklärte eine Schülerin. Vorher, um 17 Uhr, findet der traditionelle Gedenkgottesdienst in der St.-Vincenz-Kirche mit anschließender Kranzniederlegung am „Ort des Erinnerns“ auf der Hochstraße statt.

Deutsche Ninja-Meisterin „Mellli“ Schmidt hat schon zugesagt

Fest zugesagt für ein Live-Interview hat bereits jetzt Mellli (mit 3 L) Schmitt, Vize-Weltmeisterin und Deutsche Meisterin im Ninja-Sport. Sie wird sich den Fragen zum Thema „Mobbing – was können wir tun“ stellen. Weitere Promi-Auftritte sind geplant. Alle weiterführenden Schulen stecken derweil in den Proben für ihre Kurzauftritte, sie komponieren Lieder oder schreiben kurze Theaterstücke.

Ab Montag liegen bei Daub und Eickhoff in Menden Gratis-Tickets bereits

Da zu der Veranstaltung rund 1000 Personen erscheinen können, werden ab Montag kostenfreie Eintrittskarten bei Daub, Eickhoff und nach den Osterferien in allen weiterführenden Schulen abholbereit für diese Veranstaltung zur Verfügung stehen. Wie immer sind alle Mendener eingeladen. Die Kostenlos-Tickets werden ausgegeben, um den Überblick darüber behalten zu können, wie viele Menschen am 9. November auf der Wilhelmshöhe zu erwarten sind.

„Augen auf!“ sorgt seit 2017 mit ungewöhnlichen Ideen für Schlagzeilen

„Augen auf!“ wurde 2017 gegründet, und hat seither für Schlagzeilen gesorgt. Unvergessen die Konzert-Großveranstaltung 2018 im Schmelzwerk mit Video-Botschaften der Superstars Bryan Adams und Sarah Connor an die Besucher. Im Jahr darauf leuchteten in Menden 20.000 Lichter. Es folgten die coronabedingt digitalen Versionen, bei denen die Schüler unter anderem eine virtuelle Führung durch die Mendener Synagoge erstellten, die in der Reichspogromnacht in Brand gesteckt und später abgerissen wurde. Die Botschaft dieser jungen Form des Gedenkens ist Vielfalt, Menschlichkeit, Toleranz, Respekt und Achtung.

