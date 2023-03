Mendener Schulen erhalten Medienscouts-NRW-Abzeichen

Menden. Scouts geben Mitschülern Orientierung im digitalen Alltag. Das Walburgisgymnasium und die Walburgisrealschule werden für ihr Engagement belohnt.

Das Walburgisgymnasium und die Walburgisrealschule in Menden haben eine Auszeichnung erhalten – das Medienscout-NRW-Abzeichen. Dieses erhalten Schulen, die sich 2022 besonders für das Projekt Medienscouts NRW eingesetzt haben – einem der wichtigsten Projekte des Landes NRW und der Landesanstalt für Medien NRW zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Insgesamt haben 143 teilnehmende Schulen das Abzeichen erhalten.

Medienscouts geben ihren Mitschülerinnen und Mitschülern auch über den Schulalltag hinaus Orientierung in ihrem digitalen Alltag. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag auch bei heiklen Themen, wie zum Beispiel zum Schutz vor Cybermobbing. Wie das Angebot an den Schulen umgesetzt wird, ist abhängig von dem jeweiligen Schulkonzept.

Kompetenter Medienumgang als Grundvoraussetzung für Teilhabe

„Ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien ist eine Grundvoraussetzung, um an gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben und diese mitgestalten zu können. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Inhalte und den Umgang miteinander. Diese Themen lassen sich besonders gut auf Augenhöhe ermitteln. Ich freue mich deshalb, dass es so viele engagierte Medienscouts gibt, die sich für eine sichere Mediennutzung stark machen. Das Lernen von und mit Gleichaltrigen macht das Projekt so besonders“, so Dorothee Feller, Ministerin für Schule und Bildung.

„Bei den Medienscouts geht es vor allem um die Vermittlung von Haltung und darum, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen“, so Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW.

