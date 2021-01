Mendener Schulen können online besichtigt werden

Menden Das Mendener WBG und WBR bieten am kommenden Samstag, 16. Januar, eine sogenannte Online-Besichtigung an.

Die Walburgisschulen bieten ab dem 16. Januar die Möglichkeit, die Schulen online zu besichtigen und sich über bestimmte Angebote zu informieren. Die persönlichen Einzelführungen an der Walburgisrealschule (WBR) und dem Walburgisgymnasium (WBG) für interessierte Eltern und ihre Kinder mussten sind teils dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen.

Bei der neuen sogenannten Online-Besichtigung handelt es sich um eine Vielzahl von Videos, in denen sich die einzelnen Fachbereiche vorstellen, und die von einer Schülergruppe innerhalb von wenigen Wochen in einem großen Kraftakt erstellt wurden, erklärt Christoph Scholz, zuständig für die Homepage und Öffentlichkeitsarbeit der Schulen. Der virtuelle Besucher hat an verschiedenen Knotenpunkten in der Schule jeweils die Wahl, wie er mit seiner Besichtigung fortfahren möchte. Das Startvideo kann ab dem 16. Januar unter dem folgenden Link aufgerufen werden: https://youtu.be/PPxPGoicleI

Ersatz für Schnupperunterricht

Die Lehrerinnen und Lehrer des Walburgisgymnasiums und der Walburgisrealschule hoffen, dass sie auf diese Weise die ausgefallenen Tage der Offenen Tür und den ausgefallenen Schnupperunterricht, der normalerweise in jedem Januar angeboten wird, hinreichend ersetzen können und alle Interessierten eine gute Entscheidungsgrundlage für die richtige Schulwahl geboten bekommen, sagt Scholz. Darüber hinaus werden aber auf Wunsch auch persönliche telefonische Beratungsgespräche angeboten. Die Terminvergabe dazu erfolgt über das Sekretariat (Telefon: 02373 / 9092 30).