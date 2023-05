Mendener Senioren-Union die älteste in ganz Deutschland

Menden. Immer zahlreicher, immer bedeutsamer: Die Senioren-Union Menden ist die älteste in Deutschland. Zur 35-Jahr-Feier gab es auch Kampfansagen.

Sie ist gerade 35 Jahre jung und doch die älteste Vereinigung ihrer Art im ganzen Bundesgebiet: die Senioren-Union Menden. Ihren hohen Anspruch, „das Sprachrohr der älteren Generation“ zu sein, bekräftigte der Kreis- und Ortsvorsitzende Gerhardt Schmidt jetzt auf der Geburtstagsfeier in der Schützenhalle Holzen-Bösperde-Landwehr vor gut 100 Gästen und Ehrengästen: „Mehr als 20 Prozent der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen ist älter als 60 Jahre, und das ist unser Eintrittsalter. Das ist eine politische Macht, und dessen sind wir uns auch bewusst geworden. Ich traue den Jüngeren viel zu und glaube, dass sie sogar gelegentlich an die Älteren denken. Aber ich glaube nicht, dass alles, was uns heute als neu und gut verkauft wird, auch wirklich gut für unsere Gesellschaft ist“, sagte Schmidt unter Beifall.

Umwelt- und Klimapolitik: „Früher nannte man das die Bewahrung der Schöpfung“

Umwelt- und Klimapolitik sind laut Schmidt heute jenseits der Frage von Krieg und Frieden die wichtigsten Felder, die man auch in der Senioren-Union bestellen wolle. „Früher“, erinnerte der Christdemokrat an die Wurzeln der Partei, „nannten wir das die Bewahrung der Schöpfung“.

MdL Eggers: Volkspartei CDU will auch Jung und Alt zusammenhalten

Wer als CDU-Mitglied 35 Jahre alt ist, muss heute aus der Jungen Union ausscheiden und ins politische Erwachsenendasein eintreten. So gesehen sei die vermutlich älteste Senioren-Ortsunion Deutschlands „gerade erst politisch erwachsen geworden“, schmunzelte der kaum ältere Landtagsabgeordnete Matthias Eggers. Er betonte den engen Kontakt zwischen Senioren-Union und Junger Union – 2008 angeschoben vom legendären Bundesvorsitzenden Prof. Otto Wulff und dessen damaligem JU-Pendant Philipp Mißfelder in der Reihe „Union der Generationen“. Matthias Eggers: „Es ist heute wichtiger denn je, dass sich Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern gemeinsam für wichtige Ziele streiten.“

Rudi Düppe und Hermann-Josef Schulte: Auch ein Tag der Erinnerungen

Und doch war dieser Vormittag auch die Stunde der erfahrensten Kämpen der Union. Mendens Altbürgermeister Rudi Düppe, zu Fuß in 40 Minuten von der Platte Heide nach Bösperde gekommen, erinnerte an den Streit um die Gründung dieser Parteigliederung. Denn nicht wenige fürchteten 1988 eine Zersplitterung der Volkspartei CDU, die bereits eine Schüler-Union, eine Junge Union, den RCDS, die Frauenunion oder die Mittelstandsvereinigung als Gliederungen hervorgebracht hatte. Doch die Mendener Senioren um Herbert Klopries wollten nicht länger warten, nicht einmal auf den Bundesverband: Am 20. April 1988 stieg in der Hönnestadt die Gründungsversammlung im Kolpinghaus, „und Menden war damit eine Woche schneller als der Bund“, schmunzelte Schmidt.

„Ampel-Koalition schafft Unsicherheit“: Kampfansage aus Menden an Berlin

Liese erinnert an Flutkatastrophe EU-Parlamentarier Peter Liese knüpfte vor der Mendener Senioren-Union an die Mahnungen zur Umwelt- und Klimapolitik an: „Ich weiß noch, als mich bei der Hochwasserkatastrophe von 2021 die Nachricht vom Tod des Feuerwehrmanns aus Altena erreicht hat“, sagte der Europapolitiker. „So etwas wie hier und dann im Ahrtal passiert immer öfter auf der ganzen Welt, und es wird immer schlimmer, wenn wir nichts tun. Wir müssen alternative Energien nutzen und sie ordentlich fördern.“ Das müsse aber mit Sinn und Verstand geschehen – und nicht so, dass immer mehr Naturschutzgebiete die landwirtschaftliche Nutzung der Böden massiv einschränken: „Wir brauchen eine Politik aus der Sicht des ländlichen Raums statt aus dem Loft in Berlin", forderte Liese – und erhielt Beifall. Seiner SPD-Mitbewerberin Birgit Sippel attestierte Liese, mit vehementen Datenschutz-Forderungen zum Hemmschuh bei der Entwicklung der Medizin zu werden: „Sieben Kliniken in sieben Ländern wollen ein aussichtsreiches Forschungsprojekt gegen den Krebs durchführen, aber alle haben Probleme mit den Datenschutzregeln. Deshalb sind wir für einen gemeinsamen Datenraum in Europa, den Birgit Sippel bekämpft. Und wer das tut, muss selbst bekämpft werden.“

Hermann-Josef Schulte, dem damaligen Mendener Ortsunionsvorsitzenden, blieb es an diesem Vormittag vorbehalten, an die maßgeblichen Mendener Namen aus dieser Zeit zu erinnern – von Otto Weingarten bis Josef Dünnemeier. „Das Beste an dieser Ortsunion waren ihre Mitglieder.“ Heute steht Benjamin Friedrich als Stadtverbandsvorsitzender in Schultes Funktion, und er nahm sich im Grußwort sogleich der aktuellen Fragen an: „Dank der Ampelkoalition in Berlin haben heute viele Angst um ihre Existenz, um ihr Eigentum und ihr Lebenswerk. Statt Menschen Sicherheit zu geben, wird ihre Unsicherheit noch geschürt: Fragen Sie die Leute doch mal, wie sie morgen heizen sollen!“ Auch die SU als wichtiger Teil der Unionsfamilie solle dazu beitragen, diese Koalition so schnellstmöglich abzulösen. Grüße und Glückwünsche der Ratsfraktion entbot Peter Maywald: Man könne nur dankbar dafür sein, dass Menden über eine so starke Senioren-Union verfüge.

Das Format „Politisches Frühstück“ bei Lenze hält sich seit Jahrzehnten

Gegründet, um die ältere Generation in Menden nah an der Politik zu halten – „denn alles ist Politik“ –, richtet die SU schon seit Jahrzehnten das „Politische Frühstück“ im Haus Lenze aus. Dort stellen sich im Monatsrhythmus Größen der Politik vor – ob aus Menden, NRW, Bundes- oder Europapolitik. Auch der heimische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese aus Meschede war schon mehrfach als Referent hier zu Gast. Mit Blick auf die Europawahlen im kommenden Jahr war der gelernte Kinderarzt und Kandidat auch am Mendener Festtag der Hauptredner.

