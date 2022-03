Mendener Seniorentreff im Umbau: Neustart mit Volldampf

Menden. An der Kolpingstraße 33-35 wird der neue städtische Seniorentreff eröffnen – und alle bisherigen Angebote sollen auch dort erhalten bleiben.

Die Genehmigung zum Umbau ist erteilt, die Arbeiten laufen noch bis Ende März. Ist dann auch die Einrichtung eingebaut, soll der neue städtische Seniorentreff in Menden an der Kolpingstraße 33-35 mit Volldampf an den Start gehen. Wo einst Sparkasse und Sonnenstudio saßen, wo bis 2010 die Mendener Zeitung gemacht wurde, werden jetzt die Treff-Räume für Begegnung, Spiel und Bewegung eingerichtet. Gedacht ist das Domizil bekanntlich als Übergangslösung: Am Stammsitz des Treffs an der Bahnhofstraße soll das heutige Bürgersaal-Gebäude bald in ein neues Mendener Bürgerhaus umgebaut werden. Danach sollen die Senioren ins Herz der Innenstadt zurückkehren.

Stadt Menden will „so viel wie möglich aus dem Standort herausholen“

„Bis dahin sollen alle bisherigen Angebote aufrechterhalten werden; wir wollen so viel wie möglich aus diesem Standort herausholen“: Das berichtet Dennis Bröcking vom Rathaus-Team Soziales und Integration vor den Politikern im jüngsten Ausschuss für Soziale Teilhabe, Demografie und Gesundheit. Die Angebote werden unter der Regie von Treff-Leiterin Iris Schieferdecker eingerichtet. Das einzige Problem sei der große Singkreis der Senioren gewesen. Für den Chor erwies sich die Kolpingstraße als zu klein, doch die evangelische Kirchengemeinde konnte hier aushelfen: Die Sängerinnen und Sänger treffen sich jetzt zum Proben im Bodelschwinghhaus an der Heilig-Geist-Kirche.

Politiker kündigen Besuch an

Wenn der Treff eröffnet ist, wollen die Sozialpolitiker ihn in Augenschein nehmen: „Wir laden uns da einfach mal ein“: Diesem Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Bernd Alban (SPD) wurde einhellig zugestimmt.

