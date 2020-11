Mendener Seniorin in Elektro-Kleinstmobil von Pkw angefahren

Menden. Eine 80-Jährige wird am Samstagmittag beim Unfall auf einem Parkplatz verletzt. Am Abend kracht es auf der Unnaer Landstraße.

Bei zwei Verkehrsunfällen hat es am Samstag Verletzte gegeben, meldet die Mendener Polizei. Am Samstagmittag auf dem Parkplatz an der Unteren Promenade 10 hatte eine 34-jährige Autofahrerin ihren Wagen rangiert, um in eine Parklücke zu kommen. Dabei übersah sie eine 80-jährige Frau aus Menden, die hinter dem Pkw mit ihrem Elektro-Kleinstmobil entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Seniorin leichte Verletzungen erlitt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 1500 Euro.

Vorfahrtfehler: Junger Fahrer aus Werdohl beim Aufprall verletzt

Am Samstagabend um 20.42 Uhr gab es einen Unfall auf der Kreuzung Unnaer Landstraße / Mühlenbergstraße / Bismarckstraße. Laut Polizeibericht war ein 20-jähriger Autofahrer aus Werdohl auf der Mühlenbergstraße unterwegs gewesen und wollte im Kreuzungsbereich nach links auf Unnaer Landstraße abbiegen. Dabei übersah der junge Mann jedoch den Wagen einer 34-jährigen Frau aus Menden, die von der Bismarckstraße kommend über die Kreuzung geradeaus in Richtung Mühlenbergstraße fahren wollte. Bei dem Unfall verletzte sich der junge Fahrzeugführer leicht. Die Höhe des Sachschadens beträgt hier 3000 Euro.