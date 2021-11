Mendener sitzt angetrunken mit 30.000 Euro im Bahnhof Hagen

Hagener Polizeibeamte treffen den schwer angetrunkenen Mendener im Bahnhof an. Er hat 30.000 Euro in bar in einer Reisetasche bei sich.

Schwer angetrunken und mit 30.000 Euro Bargeld in seiner Umhängetasche ist ein Mendener am Hagener Bahnhof am Donnerstagnachmittag von der Polizei aufgegriffen worden. De große Bargeldsumme konnte der Mann den Polizeibeamten bisher nicht erklären.

Bundespolizei stellt das Geld zum Schutz des Eigentümers sicher

Zeugen hatten der Polizei eine hilflose Person gemeldet. Gegen 17 Uhr übernahm die Bundespolizei, die für Bahnhofsbereiche zuständig ist, den Einsatz der Polizei in Hagen. Vor Ort trafen die Beamten einen 48-Jährigen an, der stark alkoholisiert war. Der Mendener war da bereits in einen Rettungswagen verbracht worden. Weil sich der alkoholisierte Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten die Umhängetasche – und stießen auf die große Bargeldsumme.

Jetzt werden die Eigentumsverhältnisse überprüft

Der 48-Jährige konnte den Bundespolizisten nicht erklären, woher dieses viele Geld stamme. Die Umhängetasche sowie das Bargeld stellten die Beamten zum Schutz des Eigentümers sicher und brachten es anschließend einer Polizeiwache in Hagen zwecks weiterer Überprüfung der Eigentumsverhältnisse. Anschließend begleiteten die Bundespolizisten den 48-Jährigen im Rettungswagen in ein Krankenhaus.

