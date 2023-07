Leidenschaftliche Band Mendener Sommer: So lief der Freitagabend in der Innenstadt

Menden. Nicht die beste Band, aber bisher die leidenschaftlichste, sagt Redakteur Thomas Hagemann über Kontrollverlust. Der Mendener Sommer rockt.

Es ist mehr Rudelsingen als ein Konzert, was sich am Freitagabend vorm Alten Rathaus abspielt. Dafür sorgen ein bestens aufgelegtes Mendener Publikum und das enorme Repertoire der Coverband „Kontrollverlust“. Die erklimmt die Bühne des „Mendener Sommers“ „direkt aus dem Internet“, wie der Wuppertaler Frontmann Marvin Ochmann berichtet. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung die Kracher der Achtziger und Neunziger Jahre, in denen unsterbliche Songs kreiert wurden.

Die Lieder zeichnen sich – anders als viele heutige Computerstücke – durch eingängige, wiedererkennbare Melodien und mitsingbare Refrains aus. Vielleicht liegt es daran, dass sich an diesem Abend tatsächlich Jung und Alt vor der Bühne einfinden: Spaß zu haben an Musik ist keine Generationenfrage.

Menge singt „Skandal um Rosi“ lautstark mit

„Kontrollverlust“ legen los wie die Feuerwehr, mit Medleys aus der Neuen Deutschen Welle. Den „Skandal um Rosi“ kennen und können sie auch in Menden noch alle, mitsamt Rosis Telefonnummer.

Die Band "Kontrollverlust" beim Mendener Sommer 2023. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Versprochen sind „SisCover“-Songs, also Weiterentwicklungen von Evergreens durch eigene Interpretationen. Vor der Vincenztreppe wird indes rasch klar, was gemeint ist, dass sie sich doch eng ans Original halten. Und wenn es in der Ankündigung heißt, „Kontrollverlust“ gebe alten Geniestreichen mit prügelnden Drums und fetten Gitarren den „nötigen Kick“. Es ist eher andersherum: Fast alles wird geradezu notwendig zu Rock und Punk, weil ein Sound ohne Keyboards genau das am besten hergibt.

Die Tasten vermisst man mitunter schmerzlich, zum Beispiel bei „Simply the Best“, das ohne Keyboard nicht funktioniert. Aber gut, wen juckt das schon, wenn du beim Singen und Tanzen um dich herum den Eindruck hast, dass sich hier gerade der Tina-Turner-Fanclub Europa versammelt hat? Auch Natalie Imbruglias eher sanfter Song „Torn“ hört sich hier an, als hätten ihn die Sex Pistols für sich entdeckt.

Auch wenn es musikalisch noch Luft nach oben geben mag: Die junge Band begeistert schon früh mit ihrer Leidenschaft, mit drei wirklich hörenswerten Stimmen und ihrem gekonnten Spiel mit dem Publikum, das die lautstarke Menge immer wieder neue alte Hymnen anstimmen lässt. Wirklich versemmelt wird da oben nur „Wonderwall“ von Oasis – wozu unten beim Mitsingen natürlich trotzdem sämtliche Handy-Lichtlein blinken.

Riesiges Repertoire der Band begeistert – So geht es nächste Woche weiter

Und noch mal: Das Repertoire von „Kontrollverlust“ ist unfassbar, es reicht vom Antikriegs-Song „Zombie“ der Cranberries über Abbas „Gimme Gimme Gimme“ bis zum Gummibären-Lied, das die Menge gleichermaßen begeistert intoniert. Auch die Dramaturgie dieses Abends stimmt – nach zwischenzeitlichen Ausflügen in unbekanntere Gefilde läutet „What’s going on?“ der 4 Non Blondes gegen halb 11 den Schlussakt ein. Das Publikum fordert Zugaben und kriegt sie – mit „Gimme Gimme Gimme“ von ABBA als Punksong und „Narcotic“ von Liquido klingt ein Abend aus, an dem sich wohl tatsächlich alle glänzend amüsiert haben dürften. „Kontrollverlust“ waren nicht die beste, aber bislang leidenschaftlichste Band dieses „Sommers“.

Mit dem geht’s am kommenden Freitag ab 20 Uhr weiter: „The Kaiserbeats“ gehen musikalisch noch ein Stück weiter zurück: in die 50er- und 60er-Jahre.

Auf die fünfte Auflage des bisher so gut besuchten „Sommers“ darf man am 4. August dann besonders gespannt sein: „The Queen Kings“ treten als Tribute Band für Freddie Mercury & Co. auf. Wenn das Mendener Wetter auch hier mitspielt, dürfte es allerdings mal richtig eng werden auf dem Rathausplatz.

