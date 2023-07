Mendener Sommer: „The KaiserBeats“ bringen Rock’n’Roll mit

Menden. Der Mendener Sommer geht am Freitag, 28. Juli, in die vierte Runde. Dann ist Rock’n’Roll angesagt. Zu Gast sind vier Musiker, „The KaiserBeats“.

Mit „The KaiserBeats“ ist am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr auf dem Alten Rathausplatz Rock’n’Roll angesagt. Die vier Musiker aus Osnabrück haben sich ganz dem Sound der 50er- und 60er-Jahre verschrieben und rocken sich mit vollem Körpereinsatz und im schwarz-weißen Outfit durch diese Musikära. „Keiner von ihnen hat die 50er und 60er Jahre miterlebt, aber wenn sie auf der Bühne stehen, denkt man, sie kämen direkt aus dieser Zeit“, heißt es in der Ankündigung des Kulturbüros der Stadt Menden. Der „Mendener Sommer“ geht mit der Band „The KaiserBeats“ in die vierte Runde.

Rock’n’Roll: Vier junge Musiker sorgen bundesweite für besondere Abende

Die Bühnenshow der vier jungen Musiker zählt zu den angesagtesten Acts der Szene; sie sorgen bundesweit für Abende, die im Gedächtnis bleiben. Klassiker von „Can’t Buy Me Love“ über „Great Balls Of Fire” bis „Johnny B. Goode” lassen jeden Tanzerprobten mit müden Beinen zurück. 100 Prozent handgemacht, mehrstimmig und authentisch rocken sie mit vollem Körpereinsatz für Jung und Alt viele Super-Oldies der Extraklasse.

Das kostenlose Open-Air-Konzert findet am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr auf dem Platz vor dem Alten Rathaus in Menden statt. Weitere Veranstaltungen: 4. August: „The Queen Kings“, Queen Tribute Band; 11. August: „Van Baker & Band“, Schlager, Deutschpop & Partyhits.

Infos erteilt Susanne Gerlings im Kulturbüro der Stadt Menden unter 02373 903-8753 oder www.menden.de.

