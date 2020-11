Mendener SPD bringt Brezeln: St. Martin ist Sozialdemokrat

Menden. Angesichts der ausgefallenen Martinszüge hatte die SPD Menden eine Idee: Jetzt bringen gleich mehrere Martins 900 Brezeln zu wartenden Kindern.

Wer sich immer schon gefragt hat, welcher Partei der barmherzige Mantelteiler St. Martin wohl angehört, der weiß es spätestens jetzt: St. Martin muss Sozialdemokrat gewesen sein. Denn es war die SPD Menden, die eine Idee aus dem Internet für die eigene Stadt aufgriff: den „Martins-Express“. Rasch war ein Fahrdienst für die Martinstage organisiert, dann folgte der Aufruf in der WP und im Netz an die Eltern, die zu besuchenden Kinder anzumelden. Unglaubliche 900 Namen kamen dabei zusammen, bis die 35 Mannen um Mirko Kruschinski und Sebastian Meisterjahn darum baten, nicht noch mehr Kinder anzugeben, auf dass die Sache schaffbar bleibe.

Stilechte Römer-Kostüme aus dem Karnevalskatalog

Natürlich mussten jetzt noch 900 Martinsbrezeln beschafft werden, wobei eine heimische Großbäckerei hilfreich war. Dazu noch stilechte Römer-Kostüme aus dem Karnevals-Katalog – fertig war der Martins-Express. Und wo die Martins seit Mittwochabend, 17 Uhr, auch auftauchen, erwarten sie glänzende Kinderaugen, berichtet Martin, pardon: Mirko Kruschinski. Der ist auch am Freitagabend noch unterwegs – in Lendringsen.

Nicht ganz ernst gemeinte Antwort: Mit Pferd würde es zu lange dauern

Die Aktion rief auch das TV-Team eines Privatsenders auf den Plan. Dem berichtete der Ortsvereinschef, was er der WP schon erzählt hatte: „Mit dem von vielen gewünschten Pferd können wir angesichts der Masse der Kinder leider nicht antraben. Dann wären wir zwei Wochen auf dem Klepper unterwegs.“ So kommt St. Martin in diesem Jahr mit einem von Helmut Schwittay zur Verfügung gestellten Taxi, im Privatwagen oder dem SPD-Parteiauto. Mit Blinklichtern und Martinsmusik waren jeweils drei Martins in Menden, Bösperde und Platte Heide unterwegs – und vier weitere jetzt in Lendringsen.