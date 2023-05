Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus lädt Samstag zu Infotag ein

Das Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus lädt am Samstag ein zu einem Infotag rund um die Gastroenterologie. Chefärztin Dr. Sabine Redemann und Mohamad Zayed, leitender Oberarzt, hoffen auf viele interessierte Besucher.

Menden. In der Vorsorge oft unten, bei gefährlichen Erkrankungen ganz oben: Um Magen und Darm dreht sich der Info-Samstag im Mendener Krankenhaus.

Neue Geräte und neue Untersuchungsmethoden schreien förmlich danach präsentiert zu werden. In die Tat umgesetzt wird das am Samstag, 6. Mai, im St.-Vincenz-Krankenhaus Menden: Das Team der Endoskopie lädt zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen 10 und 15 Uhr können sich Interessierte über Magen- und Darm-Untersuchungen informieren.

Live-Übertragung einer Magen- und einer Darmspiegelung

„Wir wollen unseren Gästen mögliche Bedenken oder Vorurteile nehmen. Unsere Lösung: die Live-Übertragung einer Magen- und auch einer Darmspiegelung“, sagt Chefärztin Dr. Sabine Redemann. Mit ihrem Team bietet sie mehrere Vorführungen an, die aus dem Behandlungsraum direkt nach nebenan in den Aufenthaltsraum via Live-Übertragung sendet. Dazu gibt es Info-Stände zur Darmkrebsvorsorge und Zöliakie, einen Vortrag zum Reizdarmsyndrom sowie die Präsentation der sogenannten Power-Spirale.

Appell einer Krankenschwester: „Setzen Sie sich damit auseinander!“

„Wir freuen uns über alle Gäste, Angehörige und ihre mögliche Fragen. Lernen Sie uns kennen und setzen Sie sich mit dem Thema auseinander“, empfiehlt Schwester Susanne Raschke, Leiterin der Endoskopie. Auch Kinder seien herzlich willkommen. Der Tag der Offenen Tür findet statt von 10 bis 15 Uhr im Krankenhaus, Am Stein 24, zweiter Stock.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

