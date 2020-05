Mendener Stadtbücherei öffnet wieder am Mittwoch

Menden. Über Wochen konnten Bücher entweder nur digital oder aber über ein Fenster der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Nun öffnet sie wieder.

Die Dorte-Hilleke-Bücherei öffnet wieder am Mittwoch, 13. Mai: Sie war am 14. März geschlossen worden. Die Arbeit in der Bibliothek ging dennoch weiter. Mehr als 500 neue Bücher und Medien hat das vorübergehend reduzierte Team eingearbeitet. Der Kontakt zu den Lesern war auf nur Telefon und E-Mail beschränkt.

Seit dem 21. April bietet die Dorte-Hilleke-Bücherei die „Ausleihe to go“ am Fenster der Kinderbücherei an: Nach vorheriger Terminabsprache konnten die Kunden der Bücherei ihre bestellten Medien abholen. Um die 200 Büchereinutzer haben den Ausleihservice am Fenster in Anspruch genommen. Gut 100 Medien wurden pro Tag im 15-Minuten-Takt durchs Fenster gereicht.

„Jetzt können wir endlich einen Schritt weiter gehen“, kündigt die Büchereileiterin Veronika Czerwinski die Öffnung der Bücherei an. „Natürlich wird nicht alles wie vorher sein, denn wir müssen aufgrund verschiedener Engstellen im Haus den Zugang beschränken und auch kontrollieren. Da vertrauen wir aber auf das Verständnis unserer Leser, die uns während der acht Wochen Schließzeit besonders auf unseren Social-Media-Kanälen so toll begleitet haben.“

Die Beschränkungen

Das Haus darf nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.

Der Zugang wird auf 24 Büchereikunden im ganzen Haus beschränkt.

Jeder muss einen Büchereikörbchen benutzen.

Pro Leseausweis darf nur eine Person ins Haus. Besucher ohne Leseausweis dürfen nicht in die Bücherei.

Im Bereich der Ausleihtheke dürfen sich gleichzeitig nur zwei Leser aufhalten.

Die Laufwege im Haus sind gekennzeichnet.

1,5 Meter Abstand.

Blickkontakt zu den Kolleginnen im Eingang und an der Ausleihtheke: Sie regeln, wie Besucher weitergehen können.

Das Lesecafé bleibt geschlossen.

Die Toiletten im Erdgeschoss stehen nicht zur Verfügung.

Das Lesen von Zeitschriften und Zeitungen im Haus ist nicht möglich.

Veranstaltungen finden nicht statt.

Die vorübergehende Öffnungszeiten der Bücherei sind: Dienstag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 12.30 Uhr.