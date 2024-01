Mendener stürzt schwer – Passanten gehen einfach weiter

Menden Ein Mendener stürzt, schlägt hart auf den Boden, ist sichtlich benommen und bittet um Hilfe – Passanten schauen kurz hin und eilen weiter.

Inzwischen ist der „Turban“ wieder abgenommen, Bluterguss und Schwellung sind abgeklungen, dafür zeichnet sich der Ärger deutlich im Gesicht von Dietmar Döttger ab. „Ich wusste in den ersten Minuten gar nicht so richtig, was los war, erkannte nur schemenhaft Gestalten, die dann schnell wieder verschwanden“, beschreibt er die Situation unmittelbar nach seinem schweren Sturz mitten in Menden.

Was war passiert? „Ich war in der Mendener Innenstadt zum Hörtest, wollte zurück zu meinem Auto, etwa um 14 Uhr“, erinnert er sich. „Dazu musste ich am Modehaus Sinn vorbei in Richtung Parkplatz hinter dem Gebäude.“ Kaum hatte er den erreicht, verfing er sich in einer Schlinge aus Plastik: „Damit werden beispielsweise Pakete oder Zeitungsstapel umwickelt, damit sie nicht auseinanderfallen.“ Er war selbst im Pressewesen tätig und kann sich genau daran erinnern, dass mal jemand warnte: „Die Dinger sind gefährlich, sofort aufziehen oder zerschneiden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.“

Welches Risiko diese Schlaufen bedeutet, erfuhr er jetzt am eigenen Leib. Er sei mit Schwung um die Ecke gebogen, merkte dann, dass er den einen Fuß nicht mehr vor den anderen setzen konnte, da war es schon zu spät: Er verlor Gleichgewicht und Halt. Bevor es möglich war, sich mit den Händen abzufangen, schlug er bereits mit der rechten Körperseite und dem Kopf auf. Wer rechnet schon mit so etwas: „Es kam einfach zu plötzlich, ich war Null vorbereitet.“

Der Parkplatz hinter Sinn: Hier stürzte Dietmar Döttger sehr unglücklich. Foto: Peter Benedickt / WP Menden

Erst wusste er nicht, wie ihm geschah, alles wurde kurz dunkel, dann berappelte er sich, zog sich an einer Motorhaube hoch und lehnte dann erkennbar mitgenommen dort. „Ich habe sofort um Hilfe gerufen, hatte Panik, die Schmerzen kamen dazu, konnte nur erkennen, dass die Leute kurz stoppten, um dann schnell wegzukommen“, hat er auch nach zwei Wochen kein Verständnis für das Verhalten der Mitmenschen. In solchen Momenten ist kein Zeitgefühl vorhanden, bis dann endlich Hilfe kam, schien eine Ewigkeit vergangen zu sein.

Die Leute vom Fitnessstudio riefen einen Rettungswagen

Nicht weit entfernt befindet sich ein Fitness-Studio, die Angestellten machten gerade Pause, hörten die Rufe. „Sie kümmerten sich um mich, haben mich beruhigt, meinen Schuh aufgesammelt, die Brille hatte ich ebenfalls verloren“, erinnert sich Dietmar Döttger. „Diese netten Leute riefen den Rettungswagen.“ Die Sanitäter erkannten das Problem: „Ich war geschockt, zitterte am ganzen Körper, mir war eiskalt.“ Eine beruhigende Ansprache, Decke umlegen und Heizung im Fahrzeug hochgedreht waren erste Maßnahmen.

Anschließend ging es ins Krankenhaus: „Die Schwestern ergriffen erste Maßnahmen, schauten sich meine Verletzungen an.“ Allerdings dauerte es eine halbe Stunde, bis ein Arzt kam. „Der untersuchte mich, stellte die üblichen Fragen, verfügte, dass mein Körper geröntgt wurde“, so das Unfallopfer. „Gebrochen war nichts, zur Beobachtung sollte ich 24 Stunden im Krankenhaus bleiben.“

Das Kopf-CT wurde erst zwei Tage später nachgeholt

Tatsächlich erfolgte pünktlich die Entlassung, doch ein dumpfes, unsicheres Gefühl blieb: „Ich wollte wissen, ob das Auge betroffen war.“ Die erste Frage des Augenarztes: „Wo ist denn das CT vom Kopf?“ Naja, das wurde anschließend in einer Klinik in Bochum, dahin vermittelte ihn der Mediziner, nachgeholt. Glücklicherweise auch hier keine Hinweise auf eventuelle Brüche.

Das Ergebnis eines üblen Sturz: Dietmar Döttger hatte noch Glück im Unglück. Zwar ignorierten ihn einige Passanten und liefen weiter, doch am Ende bekam er doch Hilfe. Foto: Dietmar Döttger / WP Menden

„Alles in allem hatte ich noch großes Glück, auch wenn ich einige Tage gehandicapt war, den Arm nicht richtig bewegen konnte, das Atmen schwerfiel, der Kopf schmerzte.“

§323c - Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von hilfeleistenden Personen Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Dass Leute einfach weitergehen, ist ihm aber unverständlich, zudem es am frühen Nachmittag war: „Ich weiß nicht, was die dachten, die waren wohl überzeugt, ich sei sturzbetrunken. Aber auch diesen Menschen muss doch geholfen werden, die können nicht mitten im Winter hilflos auf dem Boden liegen bleiben.“

Über „Unterlassene Hilfeleistungen“ in Menden gibt es keine Statistiken, diese Situationen kommen kaum zur Anzeige, erklärt die Pressestelle der Polizei im Märkischen Kreis. Es ist aber kein Kavaliersdelikt, wenn einfach weggeschaut wird. Der Gesetzgeber sieht im Paragraf 323c Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder Geldstrafen vor: „Zumindest die Rettungsdienste oder die Polizei können doch informiert werden.“

