Mendener Turmblasen findet Heiligabend erneut virtuell statt

Auch in diesem Jahr wird es an Heiligabend kein Turmblasen vor der Vincenzkirche geben. Nachdem die Tradition schon 2020 im 91. Jahr unterbrochen werden musste, ist auch das 92. Jahr nur eine virtuelle Veranstaltung möglich.

Menden. Das legendäre Mendener Turmblasen fällt auch im 92. Jahr wegen Corona aus - aber nicht ganz. Was sich die Macher jetzt haben einfallen lassen.

Schlechte Nachrichten für alle Menderinnen und Mendener, die das traditionelle Turmblasen an Heiligabend als Auftakt des Weihnachtsfestes empfinden: Aufgrund der Pandemie kann das Turmblasen auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, erklärt Kulturbüroleiter Andreas Nolte. „Schweren Herzens haben die Verantwortlichen übereinstimmend die Entscheidung getroffen, die Veranstaltung abzusagen.“ Wo sich sonst um punkt 16.30 Uhr viele tausend Menschen auf dem Platz vor St. Vincenz und dem Alten Rathaus versammeln, um sich singend gemeinsam auf Weihnachten einzustimmen, wird es auch in diesem Jahr still bleiben – wie schon 2020.

Neuer Film soll das komplette Programm des Turmblasens abbilden

Um den Schmerz etwas zu lindern, soll es jedoch ein offenbar aufwändig produziertes Online-Video geben: Der neue Film soll das komplette Programm des Turmblasens abbilden. Der Projektchor wird mit weihnachtlichen Liedern zu hören und zu sehen sein, ebenso die Turmbläser auf dem Turm von St. Vinzenz sowie das Team, das für das festliche Glockengeläut (Beiern) verantwortlich ist.

Weihnachtlicher Spaziergang durch die Ortsteile soll das Bild abrunden

Wie beim echten Turmblasen werden Pfarrer Jürgen Senkbeil und Bürgermeister Dr. Roland Schröder mit ihren Ansprachen und Weihnachtsgrüßen in dem Film zu erleben sein. „Abgerundet wird der Film mit einem weihnachtlichen Spaziergang durch die Ortsteile – es werden weihnachtliche Sequenzen aus mehreren Mendener Stadt- und Ortsteilen zu sehen sein“, führt Andreas Nolte aus.

24. Dezember, 16.30 Uhr: Filmstart auf Youtube pünktlich zum Turmblasen-Termin

Gemeinsam mit allen Verantwortlichen für dieses Projekt hoffte er darauf, dass sich viele Interessierte diesen Film ansehen werden, der pünktlich zum eigentlichen Beginn des Turmblasens am 24. Dezember 2021 um 16.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Stadt Menden freigeschaltet wird. Einen entsprechenden Hinweis wird es auch auf der Internetseite der Stadt unter www.menden.de geben.

Alle Verantwortlichen des Turmblasens bitten um Verständnis.

