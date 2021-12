Mendener Uli Ostermann sammelt 138 Krippen für Flutopfer

Weihnachtlicher geht's kaum: Der Lürbker Krippenbauer in der Deutzer Sammelstelle der "Landesgemeinschaft für Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen".

Menden. Der Lürbker Ulrich Ostermann sorgt mit unglaublicher Aktion für Aufsehen: Jetzt stehen seine Krippen in den Katastrophengebieten an der Ahr.

138 Krippenspenden für Flutopfer gingen seit dem Aufruf vom 20. November in der WP bis zum vierten Advent bei Ulrich Ostermann in Lürbke ein – nicht nur für Ostermann eine unglaubliche Anzahl. Der Lürbker Krippenbauer hatte im November als Mitglied der „Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen“ in einer solidarischen Benefizaktion zur Krippenspende für Flutopfer aufgerufen. Sein Ziel: Den Menschen im Ahrtal, die durch die Flut alles verloren haben, zum Weihnachtsfest eine Krippe zum Geschenk zu machen. „Keiner, dem dies wichtig ist, soll Heiligabend ohne dieses wichtige Symbol der Freude, des Friedens und der Hoffnung sein“, lautete das Credo. Und was auf den Aufruf folgte, erscheint wie ein Weihnachtswunder.

Riesenecho auf Zeitungs-Aufruf – Radiobeitrag sorgt für zusätzlichen Schub

„Gleich danach stand hier das Telefon hier nicht mehr still“, berichtet Ostermann. Menschen aus Nah und Fern lieferten ganze Krippen, Ställe und Figuren in die Lürbke. Die Sammelstelle in seiner Garage begann sich zu füllen, doch die Spendenbereitschaft ließ nicht nach. Am Nikolaustag erweiterte sich schlagartig der Spendenraum zur Aktion: Am frühen Morgen hatte Pastoralreferent Peter Otten von der Pfarrgemeinde St. Agnes in Köln in der Morgenandacht des WDR über Krippen für Flutopfer gepredigt. O-Ton Otten: „Und wie geht das konkret? Ganz einfach: Wenn sie Krippen für Flutopfer im Internet suchen, dann kriegen Sie Kontakt zu Ulrich Ostermann und den anderen Krippenfreunden. Die sammeln alles, übrigens auch Geld, und bringen das dann an die Ahr.“ Was folgte, waren noch mal mehr als 100 Anrufe und Mails spendenbereiter Menschen aus ganz NRW und darüber hinaus. Auch auf dem Postweg kamen die Krippen, oder Ostermann holte sie persönlich ab.

Am 13. und 19. Dezember konnte Ostermann mit seinen Helfern 138 Spenden zur zentralen Verteilstelle nach Köln-Deutz liefern: Krippenställe mit Figuren, Einzelställe, Figurensätze, Einzelfiguren, Block-, Relief- und Miniaturkrippen, Kinderkrippen, Jute- oder Ankleidefiguren. „Von Köln aus gehen die Krippen jetzt zu den Flutopfern, die am 14. Juli alles verloren haben“, erklärt der Lürbker.

Geliebte Krippen erhalten durch Flutopfer-Aktion ein neues Zuhause

Und er erzählt Geschichten rund um diese unglaubliche Aktion. So meldet sich eine 88-jährige Frau aus dem Bergischen Land: „Sie bot mir für die Krippenspende einen handgeschnitzten, aber nicht kompletten Figurensatz an, der sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Jetzt aber wollte sie sich von den Figuren trennen und Flutopfern damit zum Weihnachtsfest eine Freude machen.“ Ostermann kennt das: „Viele ältere Menschen finden keine Nachfolger für die Krippe, die sie oft über Jahrzehnte begleitet hat. Es fällt ihnen oft schwer, sich davon zu trennen.“ Manche seien dankbar, dass ihre Krippe als Flutopferspende eine Zukunft bekommt.

Eine Familie aus Gelsenkirchen brachte den Ostermanns mit der Krippe auch Weihnachtsgebäck mit, als Dankeschön. „Viele, die ihre Spende zum Sammelpunkt brachten, strahlten ein richtiges Glücksgefühl aus, weil sie andere Menschen glücklich machen können.“

Baby unterwegs: Helfer bringen Kind und Krippe zusammen

Die berührendste Geschichte beginnt jedoch mit dem Anruf des jungen Familienvaters aus Stolberg bei Aachen. Dieser Familie war bei der Flut der Keller bis zur Decke vollgelaufen, die Krippe darin komplett zerstört. Sie hätten gerne eine neue, hieß es, nicht allzu groß, auch für die Kinder, zumal die Frau hochschwanger sei. Und sie hätten kein Auto. Ostermann verständigt die Zentrale in Köln, die seine Anfrage an die Krippensammel- und Verteilstelle in Aachen weiterleitet. „Kurz darauf hatte ich die Zusage auf dem Smartphone. Die Freunde aus Aachen brachten dann am Donnerstag eine wunderschöne Krippe vorbei – und noch eine von Playmobil für den kleinen Sohn.“

An Heiligabend strahlen vor dieser Krippe unterdessen vier Kinderaugen. Das Baby ist gesund auf die Welt gekommen.

