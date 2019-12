Mendener Unternehmen beschenken ihre Mitarbeiter

Ein prachtvoll dekorierter Weihnachtsbaum mit Lichterketten und Lametta, darunter das für viele Kinder wahrscheinlich Beste am Weihnachtsfest: die Geschenke. Doch in Menden können sich nicht nur Kinder über ihre Geschenke am Heiligen Abend freuen, sondern auch zahlreiche Mitarbeiter von Mendener Unternehmen. Die Stadtwerke, Buchhandlung Daub, Fischer Hydroforming, Lesser Wohndesign, Bettermann und die Mendener Bank möchten ihrem Personal ebenfalls eine Freude bereiten.

Buchhandlung Daub

Die ganz persönliche Note gibt Inhaber Andreas Wallentin seinen Geschenken. „Die sind alle persönlich von mir für die Mitarbeiter“, sagt er. Die neun Glücklichen dürfen sich gleich über mehrere Präsente freuen. So gibt es neben einem „Menden Gutschein“ und einem Geld-Geschenk auch noch einen Rotwein und selbstverständlich auch ein Buch. Den Gutschein für die Mendener Innenstadt verschenkt Wallentin aus einem ganz bestimmten Grund: „Wir wollen damit den Mendener Handel unterstützen.“

Stadtwerke Menden

In diesem Jahr verzichten die Stadtwerke auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und stecken das Geld in die Aktion Spendenfeuerwerk. Allerdings werden die Mitarbeiter trotzdem beschenkt. In diesem Jahr gibt es ein Werbe-Geschenk, ein wiederbefüllbares Feuerzeug mit Stadtwerke-Logo. Das Werbe-Geschenk gibt es dann im kommenden Jahr auch zu kaufen, erklärt Maria Geers, Pressesprecherin der Mendener Stadtwerke. Das Besondere: Die Kollegen und Kolleginnen bekommen den Artikel als erstes.

Fischer Hydroforming

Personalleiter Frank Adelberger sagt ganz klar: „Bei uns gibt seit vielen Jahren lediglich eine Tombola im Rahmen unserer Weihnachtsfeier.“ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können dann das Glück haben, dass hinter ihrem Los ein toller Gewinn steckt.

Lesser Wohndesign

Selbstgemachte Geschenke gibt es zu Weihnachten für Kollegen und Kolleginnen von Lesser Wohndesign. Thomas Pieper ist der Geschäftsführer und freut sich schon, seinen zwölf Mitarbeitern die Präsente zu übergeben. „Wir verschenken natürlich ganz viel Liebe zu Weihnachten“, sagt er lachend. Dazu gibt es dann Brotkörbe, Schlüsselanhänger und weitere kreative, selbsthergestellte Dinge.

OBO Bettermann

Das Mendener Unternehmen OBO Bettermann setzt auf Spenden, statt auf Geschenke für die Mitarbeiter. Im Rahmen der Firma werde für Schulen in Uganda gespendet. Dort werden behinderte Kinder unterrichtet. Es gibt sogar schon eine Schule, die nach dem Unternehmen benannt wurde. Doch auch die Mitarbeiter sollen nicht leer ausgehen, daher gibt es jedes Jahr Weihnachtsgeld.

