Mendener verschenken Lebensmittel über Facebook-Gruppe

Bei den meisten Mendenern wird an den Weihnachtstagen und Silvester besonders viel und besonders leckeres Essen aufgetischt. Und nicht selten mehr, als die Gäste essen. Und was passiert mit den Resten? Der Mendener Klaus Gerling hat die Facebook-Gruppe „Lebensmittelrettung Menden“ gegründet, in der Essen weitergegeben werden kann.

Frischkäse, Hundefutter, Babybrei

Mal ist es eine Packung Frischkäse, die verschenkt wird, mal einige Flaschen Fassbrause oder eine Packung Tee, deren Geschmacksrichtung dem Besitzer nicht mundet. Auch eine angebrochene Packung Hundefutter, die dem Vierbeiner nicht schmeckt, oder Knabberstäbchen für Kaninchen suchen Abnehmer. Und Babybrei und -milch werden ebenfalls verschenkt. Für alles, was angeboten wird, gilt: Es wird nichts verkauft, nur verschenkt oder gegen andere Lebensmittel getauscht.

„Mein Grundgedanke war, etwas gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu tun“, erklärt Klaus Gerling, warum er die Facebook-Gruppe ins Leben gerufen hat. „Und dafür bot sich eine Online-Gruppe geradezu an.“

Gruppe hat 300 Mitglieder

Derzeit hat die Facebook-Gemeinschaft gut 300 Mitglieder. Je nachdem, in welchem Stadtteil etwas angeboten wird, macht es manchmal wenig Sinn, für ein einzelnes Lebensmittel quer durch die Stadt zu fahren. Das dürfte sich allerdings relativieren, je mehr Mitglieder die Gruppe hat. „Und meist geht es ziemlich fix, dass die Sachen weg sind, wenn jemand etwas Neues reinstellt“, weiß Klaus Gerling.

Die meisten der Mitglieder bieten gekaufte, oft noch original verpackte Lebensmittel an. Doch denkbar sei natürlich auch, dass von der Partysuppe, vom Weihnachtsbraten oder von der Kaffeetafel Reste weitergegeben werden, berichtet der Mendener.

Menden Facebook-Gruppen für verschiedene Städte Klaus Gerling arbeitet hauptberuflich als Ernährungsberater, betreibt seine Praxis in der Horlecke. Der 57-Jährige Diplom-Oecotrophologe hat nicht nur für Menden die Facebook-Gruppe „Lebensmittelrettung“ ins Leben gerufen, sondern auch für Hemer, Balve, Iserlohn und Dortmund.

Durch die Facebook-Gruppe könne jeder einzelne Mendener dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel im Müll landen, erklärt Klaus Gerling.

Bewusstsein schärfen

Er möchte das Bewusstsein schärfen für den Wert von Lebensmitteln. Gleichzeitig möchte er durch die Facebook-Gruppe dazu beitragen, „die komplette Wertschöpfungskette“ im Blick zu behalten, „vom Landwirt bis zur Fleisch- und Futterproduktion“. Dazu gehöre, auch mal zum nicht perfekt aussehenden Obst und Gemüse zu greifen, „warum soll man nicht ein krummes Gemüse kaufen, das sonst weggeworfen würde?“

Regionale und saisonal aktuelle Produkte

Als Ernährungsberater empfehle er ohnehin, zu regionalen und saisonal aktuellen Produkten zu greifen, betont Klaus Gerling. Dann müsse sich auch jeder Einzelne fragen: „Brauche ich jetzt im Winter die Blaubeeren aus Peru? Oder kann ich vielleicht auch die tiefgefrorenen aus Deutschland nehmen?“ Dadurch könne man auch Unternehmen zum Umdenken bewegen: „Ich bin ein Freund der Theorie, dass alle Macht beim Verbraucher liegt.“

