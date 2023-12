Mendener Winter: Jetzt wird es weihnachtlich

Menden. Ein dreitägiger Weihnachtsmarkt mit viel Charme: Der Mendener Winter kommt am Wochenende mit großem Programm daher.

Es wird weihnachtlich in der Mendener Innenstadt an diesem zweiten Adventswochenende. Von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, hat der Mendener Winter wieder Einiges zu bieten. Das abwechslungsreiche Programm hält für alle Altersgruppe etwas bereit, verspricht das Stadtmarketing, das die Veranstaltung organisiert. Und mehr noch: Am Sonntag laden auch die heimischen Händler zum ausgiebigen Weihnachtsshopping ein und der Nikolaus kommt.

Ein kleines Winterdorf mit liebevoll gestalteten Verkaufshütten, verführerischen Leckereien und einer Glühweinbude soll die Mendenerinnen und Mendener zusammen mit der festlichen Beleuchtung in der Innenstadt zu einem gemütlichen Bummel einladen. Die Verkaufsbuden bieten unter anderem eine Auswahl an Dekoration aus verschiedenen Materialien wie Holz, Gips oder Beton. Aber es gibt auch Honig, Räuchermännchen und vieles mehr. Zudem wird die Wechselhütte täglich von einem anderen gemeinnützigen Verein besetzt, die allerlei kreative Geschenkideen zum Verkauf bereithalten. Die offizielle Eröffnung übernimmt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr Bürgermeister Roland Schröder. Anschließend wird der Chor der Albert-Schweitzer-Schule die Besucher mit Weihnachtsliedern erfreuen. Im Anschluss zeigen die Tanztourbinen, was sie können. Erstmalig zum Mendener Winter wird es am Freitagabend ab 19 Uhr eine einzigartige Outdoor Xmas-Party auf dem Marktplatz geben. „Auf einem rund 130 Quadratmeter großen, überdachten Dancefloor sorgt DJ-Musik vom Feinsten und eine atemberaubende Lichtshow für ordentlich Stimmung“, so das Stadtmarketing.

Biathlon am Samstag

Am Samstag dreht sich ab 10 Uhr zunächst alles um Biathlon auf dem Alten Marktplatz. Bereits ab 10 Uhr starten die Einzelwettkämpfe, an denen spontan vor Ort jeder ab 12 Jahren teilnehmen kann. Doch wer wird Mendens zweiter Stadtmeister in der Biathlon-Staffelmeisterschaft? Ab 12 Uhr gehen wieder zwölf Teams an den Start und stellen sich öffentlich einer sportlichen Herausforderung mit Spaßfaktor. Publikum ist dabei natürlich zum Anfeuern willkommen. Parallel dazu sorgt Lukas Dylong als Sänger und Entertainer ab dem Nachmittag für ausgelassene Unterhaltung. „Ein Highlight erwartet die Besucher am Abend, wenn Reggatta de Blanc, eine der besten „The Police- und Sting-Tributebands aus Europa, zu Gast in Menden ist“, so das Stadtmarketing. Sie spielt ab 20 Uhr ihre besten Hits auf dem Mendener Winter (große Fläche mit Überdachung vorhanden).

Am Samstag dreht sich ab 10 Uhr zunächst alles um Biathlon auf dem Alten Marktplatz. Foto: Thomas Nitsche / WP

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien und besonders die kleinen Besucher erwartet ein tolles Tagesprogramm. Drei Mal kommt der Kasperle mit seinem Programm auf die Bühne und ein Zauberer wird ab 13 Uhr vor Ort sein und die Besucher mit Tricks direkt vor ihren Augen verblüffen. Zudem gibt es Tanz- und Musikauftritte, unter anderem von den Heidehoppers oder auch der heimischen Sängerin Luisa. Um 16 Uhr kommt dann der Nikolaus persönlich und hat für die Kinder eine kleine Überraschung dabei. Im Anschluss können die Kleinen einer zauberhaften Weihnachtsgeschichte lauschen, die live auf der Bühne vorgelesen wird. Mit einem Live-Auftritt der Band „Oder so!“ endet der Mendener Winter.

Für Marcel Popek, Eventmanager beim Stadtmarketing, ist es der erste Weihnachtsmarkt in Menden. „Wenn die weihnachtlichen Lichter der Stadt nicht nur die Stände erhellen, sondern auch die Gesichter der Besucher, dann bin ich zufrieden“, sagt er. „Ich freue mich sehr auf drei Tage volles Programm, Unterhaltung und den ein oder anderen Glühwein“, sagt Popek schmunzelnd weiter.

Verkaufsoffener Sonntag geplant

Die Veranstaltung wird zudem von der Werbegemeinschaft Menden unterstützt, denn an diesem Sonntag laden die Händler der Mendener Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum weihnachtlichen Shopping mit vielen Angeboten ein. „Die gemütliche und stimmungsvolle Atmosphäre des Mendener Winters bietet sich an, direkt seine Weihnachts- und Wichtelgeschenke vor Ort zu besorgen und damit auch den stationären Handel zu stärken“, so das Stadtmarketing.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 8. Dezember:

17 Uhr Begrüßung Bürgermeister, 17.15 Uhr Chor der Albert-Schweitzer-Schule, 17.30 Uhr Tanzturbine Menden, 18 Uhr DJ-Musik, 19 Uhr Lichtshow, 19.15 Uhr X-MAS Party, 22 Uhr Ende

Samstag, 9. Dezember:

10 Uhr Biathlon-Training für jedermann, 12 Uhr 2. Mendener Biathlon-Stadtmeisterschaft, 14 Uhr Unterhaltungsprogramm mit Luke Dylong, 18.30 Uhr Weihnanchtsmusik live, 20 Uhr „Reggatta de Blanc“ (Sting/Police-Tribute-Band), 22 Uhr Ende

Sonntag, 10. Dezember:

11 Uhr Heidehüpfer (Tanzshow), 12 Uhr Kasperle-Theater, ab 13 Uhr Close-up-Zauberer, 13.15 Uhr Sängerin Luisa, 14 Uhr Kasperle-Theater, 14.45 Uhr Sängerin Luisa, 15.30 Uhr Kasperle-Theater, 16 Uhr Der Nikolaus kommt, 16.15 Uhr Vorlesestunde Weihnachtsgeschichte, 17 Uhr Band „Oder so!“, 18 Uhr Ende

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden