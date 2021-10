Mendener Winterdorf entsteht mit großer Almhütte

Menden. Ab dem 22. November öffnet das Winterdorf in Menden die Türen. Verschiedene Buden, Deko und eine Almhütte sind geplant.

Fünfzehn mal acht Meter – so groß wird die Almhütte sein, die das Stadtmarketing in Kooperation mit dem Salsa Menden im Zuge des Winterdorfs in der Innenstadt aufstellen möchte. „Das Mendener Winterdorf wird so schön!“, sagt Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing. Das große Anleuchten findet am 22. November statt – dann sollen auch mehrere Buden und die Almhütte einsatzbereit sein.

Süßes, Bratwurst, Glühwein: Das Winterdorf habe zwar nicht die Ausmaße eines Weihnachtsmarkts, aber es sei gemütlich, toll geschmückt und eine echte Neuerung für Menden. Denn hier gab es abseits des Mendener Wintersschon lange keine weihnachtliche Meile mehr, weiß Gröhlich. „Wir haben uns gedacht, dass es doch möglich sein muss, in Menden auch längerfristig ein schönes Ambiente zu erzeugen.“ Das soll jetzt Wirklichkeit werden und den altbewährten Mendener Winter, der wie gewohnt vom 3. bis 5. Dezember stattfindet, ergänzen. Auch Tannenbäume werden aufgestellt und dekoriert.

Almhütte kann für private Feiern gemietet werden – Reservierung möglich

„Die Almhütte ist ein Highlight. Wir glauben, dass das Konzept toll ist und wir neue Wege gehen können. Also kommt alle vorbei!“ Die urige Holzhütte steht vor der Metzgerei Hacketal und kann auch für private Feierlichkeiten gebucht werden. Reservierungen sind ab sofort unter info@salsamenden.de möglich. Vom Glühweinumsatz wird Geld für die Sanierung der Kreuzkapelle gespendet. Bis zum 19. Dezember soll das Dorf – erstmal – stehen.

