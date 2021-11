Mendener Winterdorf eröffnet Montag mit dem Anleuchten

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Mendener Innenstadt – hier ein Foto aus vergangenen Jahren. Mit dem Anleuchten am 22. November wird die Beleuchtung in diesem Jahr erstmals angeschaltet.

Menden. Das Mendener Winterdorf startet am 22. November mit dem Anleuchten vor dem Alten Rathaus. Diese Regeln gelten fürs Anleuchten und das Winterdorf.

Das Mendener Winterdorf startet am Montag, 22. November. Um 16 Uhr findet das Anleuchten auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus statt. Während der Ansprache von Bürgermeister Roland Schröder gilt auf dem Marktplatz in Menden die 2G-Regel (geimpft, genesen), teilt das Stadtmarketing mit. +++ Steigende Coronazahlen: Mendener Winter wird entzerrt +++

Winterdorf: Gut 50 Tannen, Buden und Glühwein in der Innenstadt von Menden

Bürgermeister Dr. Roland Schröder wird am Montag nach einer kurzen Ansprache auf den roten Knopf drücken und die Innenstadt von Menden hell erleuchten. In den vergangenen Tagen wurde die Innenstadt mit gut 50 Tannen weihnachtlich geschmückt. Direkt im Anschluss an Schröders Ansprache öffnet das Mendener Winterdorf bis zum 19. Dezember. Das Weihnachtsdorf besteht aus einzelnen, gastronomischen Angeboten (Bratwurst, Süßes, Crepes und Glühwein), die weiträumig im Bereich der Fußgängerzone verteilt sind, sowie einem Karussell für Kinder, heißt es in einer Mitteilung des Stadtmarketings. +++ Veranstalter und Gastronomen schlagen Corona-Alarm +++

Winterdorf in Menden stellt keinen Weihnachtsmarkt dar: Keine 2G-Regel

Zu den aktuellen Regelungen: Während der Ansprache von Bürgermeister Schröder herrscht 2G auf dem Marktplatz. „Auf dem Winterdorf ist kein 2G vorgegeben, da die Buden aufgrund der aktuellen Lage weit auseinander stehen und somit keinen Weihnachtsmarkt darstellen“, erklärt Melanie Kersting, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Ursprünglich war für das Winterdorf auch eine Almhütte eingeplant. Mit der Absage hatte das Stadtmarketing in der vergangenen Woche auf stetig wachsende Corona-Infektionszahlen reagiert.

