Mendener Wochenmarkt: Zwei Abschiede, zwei Geschichten

Eine 75 Jahre währende Familien-Ära geht jetzt zu Ende: Friedrich und Gitta Firnrohr sind an Heiligabend als Markthändler zum letzten Mal in Menden.

Menden/Fröndenberg. Die Familien Wulf und Firnrohr verlassen den Mendener Wochenmarkt: Was die Käse- und Gemüsehändler in Jahrzehnten erlebt haben.

Mit dem neuen Jahr wird der Mendener Wochenmarkt nicht mehr derselbe sein wie noch an diesem Heiligabend. Der von vielen Kundinnen und Kunden hoch geschätzte Mendener Käsewagen von Familie Wulf wird 2022 ebenso fehlen wie der beliebte Obst- und Gemüsestand von Familie Firnrohr aus Fröndenberg.

Als Markthändler nur noch an Heiligabend und Silvester in Menden: Günter und Monika Wulf in ihrem Käse-Spezialitätenstand, den ihr Sohn Oliver weiterführen wird. Foto: Thomas Hagemann

Während Günter und Monika Wulf erst einmal nur in ihrer Heimatstadt ganz aufhören und an Silvester auch noch einmal da sein werden, machen Friedrich und Gitta Firnrohr aus Fröndenberg an Heiligabend gänzlich Schluss mit ihrem Marktleben. Hier geht eine 75-jährige Familientradition zu Ende, denn seit 1946 steht der Name Firnrohr für Frische aus der Region.

Erinnerungen reichen weit zurück: Als der Markt noch vor Rössler stand

„Unsere Oma hat damals damit angefangen“, berichtet Friedrich Firnrohr. Doch zur Mendener Markt-Legende machte die Firmrohrs ihre Mutter Else, die ihre Kundschaft in der Hönnestadt jahrzehntelang mit Obst, Gemüse und Neuigkeiten versorgte. Bis Friedrich und Gitta den Stand übernahmen, wobei es für die Hohenheider viele Jahre lang ein Nebenerwerb war. Hauptberuflich war Friedrich Firnrohr in der Friedhofsverwaltung der Stadt Unna beschäftigt. Sein Arbeitgeber ermöglichte es ihm, donnerstags und freitags den Markt zu machen. „Das hat gut geklappt, auch wenn es lange Tage waren, wenn du morgens vor der Arbeit noch den Stand aufgebaut hast.“ Aber so ist das: Marktmenschen müssen Frühaufsteher sein.

Friedrich Firnrohr kann sich auch noch an die alten Märkte in Menden erinnern, als ihr Stand noch auf der Kirchstraße vorm Café Rössler aufgebaut war. Oder zuvor noch an der Turmschänke, als die Reihe der Stände bis zur Bahnhofstraße reichte. „Da war ich aber noch ein Kind und habe meinem Opa geholfen.“ Auch das Hin und Her zwischen Altem Rathausplatz und Neumarkt haben sie mitgemacht.

Trend zu Frische aus der Region: Um die Zukunft des Marktes ist keinem bange

Obwohl es unmittelbar keine Nachfolger gibt, ist den Firmrohrs um die Zukunft des Wochenmarktes in Menden nicht bange: „Es kommen gerade jetzt wieder mehr junge Familien, die ganz bewusst auf Bio setzen und frische regionale Produkte haben wollen.“ So setzen sie darauf, dass sich da, wo Kunden sind, auch neue Händler finden. Gerade Menden habe mit der neugestalteten Fußgängerzone sehr gewonnen. „Auch die Weihnachtsbeleuchtung jetzt ist doch wunderschön.“ Vermissen werden die Firnrohrs das Miteinander der Händler. „Da hilft einer dem anderen.“

11.265 Euro für Bedürftige: Spenden laufen weiter Seit Juni 2020 sammeln neun Mendener Markthändler und -händlerinnen Wechselgeld der Kundinnen und Kunden für Mendener in Not. Monika Wulf ist die Initiatorin der Aktion – und überreichte seither 11.265 Euro an Veronika Czerwinski, die stellvertretende Vorsitzende des großen Mendener Hilfevereins. Monika Wulf übergibt ihr Amt an Bettina Dregger, die fortan das Münzgeld aus den Spendeneimerchen bei den Markthändlern einsammelt und zusammenzählt. Dafür, dass die Markthändler weitermachen, zeigte sich Veronika Czerwinski dankbar und erleichtert.

Seit 2003 ist die Familie Wulf auf dem Wochenmarkt in Menden vertreten. Damals war man schon zwölf Jahre auf den Marktplätzen der Region unterwegs. Doch als Käse-Lieferant für das Feinkostgeschäft Schulze Bertelsbeck mochten die Wulfs ihrem Kunden in Menden keine Konkurrenz auf dem Markt machen. Als Schulze Bertelsbeck das Geschäft aufgab, war es aber soweit: Menden gesellte sich zum Reigen der Standorte Iserlohn, Fröndenberg, Werne und Wetter.

Mendener Wochenmarkt hat kein großes Einzugsgebiet

Wenn Günter Wulf den Mendener Wochenmarkt mit den anderen vergleicht, dann ist für ihn hier das Persönliche besonders wichtig. Die äußeren Umstände in Menden sieht er dagegen nicht nur positiv: „Bis die neue Marktleitung kam, wurde in Menden strenger Regie geführt als andernorts, wo man die Händler auch mal angehört hat, bevor es Neuerungen gab. Und dass Menden so viele Städte in der Nähe mit eigenen Wochenmärkten hat, engt das Einzugsgebiet deutlich ein. Das ist in Werne ganz anders.“

Einig mit den Firnrohrs ist sich Günter Wulf indes darin, dass sich die Mendener Innenstadt in letzter Zeit kräftig gemausert hat: „Das höre ich jetzt auch in Iserlohn.“ Und dass es für die Wochenmärkte weitergeht, sieht er auch so – nicht nur, weil Sohn Oliver längst in die Fußstapfen der Eltern tritt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden