Auch in diesem Jahr wird es in Menden wieder einen Wunschbaum geben. Jetzt ist der Verein Mendener in Not als neuer Partner mit im Boot.

Benefizaktion Mendener Wunschbaum: Das ist in diesem Jahr in Menden neu

Menden. Zum 16. Mal wird zur Weihnachtszeit der Mendener Wunschbaum aufgestellt, um Kinderwünsche zu erfüllen. Bewährtes bleibt, es gibt aber Neuigkeiten.

Auch in diesem Jahr wird es den Wunschbaum in Menden geben, um wieder hunderten Kindern aus benachteiligten Familien einen sehnlichen Wunsch zu erfüllen. Nun begrüßen die Schirmherren der Aktion, Nils Kemper und Fabian Pröpper, in diesem Jahr einen neuen Partner an Bord: den Verein Mendener in Not.

Dank Mendener Wunschbaum: Schönes Fest für Kinder ermöglichen

Bereits zum 16. Mal wird es in Menden zur Weihnachtszeit den Wunschbaum geben. Kinderarmut gibt es überall, oft im Geheimen und Betroffenen ist es unangenehm. Gerade Kinder leider besonders psychisch und auch körperlich unter den Umständen. Das Projekt wurde von Nils Kemper und Fabian Pröpper übernommen, um genau diesen Kindern zumindest zum Weihnachtsfest mit der Erfüllung eines sehnlichen Wunsches eine Freude zu bereiten.

„Die größte Herausforderung ist es, Kontakt zu diesen Familien zu bekommen. Daher freuen wir uns außerordentlich, dass in diesem Jahr auch ,Mendener in Not’ das Projekt unterstützen wird“, erzählt Nils Kemper begeistert über den neuen Partner. Fabian Pröpper fügt hinzu: „Dass die Partner der vergangenen Jahre auch weiterhin mit an Bord sind, ist für uns auch eine Bestätigung, dass dieses Projekt nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren hat“. +++ Mendener Wunschbaum leer: Alle Wünsche sind abgepflückt +++

Wunschbaum wird wieder bei Sinn in Menden aufgestellt

Mit Mendener in Not ist jetzt sogar noch einer hinzugekommen. Selbstverständlich läuft die Aktion, wie in jedem Jahr, für alle Beteiligten komplett anonym ab. Die Kinder und Familien hinter den Wünschen sind jeweils immer nur dem teilnehmenden Partner bekannt und werden keinem zugänglich gemacht. +++ Wunschbaum steht jetzt in der Kirche St. Josef Lendringsen +++

Weitere Kooperationspartner des Projekts sind die Evangelische Jugendhilfe Menden, der SKFM – Katholischer Verein für soziale Dienste in Menden e.V. sowie Petra Homberg. Der Baum wird von Kaminholz Ostermann gespendet und im Modehaus Sinn aufgestellt. Lagerräume stellt Dirk Oberkampf zur Verfügung. Organisatorisch wird das Projekt vom Stadt-Marketing Menden begleitet und tatkräftig unterstützt.

