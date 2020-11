Mendener Wunschbaum leer: Alle Wünsche sind abgepflückt

Menden. Nach nur acht Tagen ist der Mendener Baum mit Kinder-Wunschzetteln leer – jetzt hoffen die Macher, dass auch alle Geschenke pünktlich eintreffen.

Ganze acht Tage hat es gedauert, bis mehr als 400 weihnachtliche Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen aus Menden vom „Charity Tree“ im Modehaus Sinn abgepflückt waren. Jetzt hoffen die Initiatoren um den Architekten Nils Kemper und das Stadtmarketing Menden, dass die Wünsche auch alllesamt erfüllt werden – und als Geschenk verpackt zurückkommen. Der Mendener Wunschbaum steht erst seit dem 20. November im Modehaus Sinn. Acht Tage seien als Pflückzeit rekordverdächtig, sagt Melanie Kersting vom Stadtmarketing Menden. „Das gab es noch nie!“

Evangelische Jugendhilfe, SKFM und Petra Homberg sammelten

Gesammelt hatten die Wunschzettel die Evangelische Jugendhilfe Menden, der Katholische Verein für soziale Dienste in Menden (SKFM) und die Lendringserin Petra Homberg. Die Geschenke gehen durch die Bank an Kinder aus finanziell schwachen Familien in Menden und solche, die vei der Evangelischen Jugendhilfe untergebracht sind.

Organisatorin begeistert von Hilfsbereitschaft: „Mir fehlen die Worte“

Die enorme Hilfsbereitschaft, die an der extrem kurzen Pflückphase deutlich wrd, lässt Organisatorin Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing schon jetzt strahlen: „Einfach mega, mir fehlen die Worte!“ Denn in den vergangene Jahren war es kurz vor dem Abpfiff immer noch knapp, die letzten Wünsche unterzubringen. Allerdings glückte es dem Wunschbaum-Team am Ende mit großem Aufwand immer noch zu erreichen, dass kein Wunsch unerfüllt blieb.

Früher Abgabetermin wegen der aufwändigen Verteilung

Jetzt erinnern Gröhlich und Kersting daran, dass es ganz entscheidend ist, dass die mitgenommen Wünsche bis zum 11. Dezember als Geschenke bei Sinn auch wieder abgegeben werden. Dann erst sind die Wünsche tatsächlich erfüllt. Die Deadline liege diesmal so früh im Dezember, weil im Anschluss ein erheblicher logistischer Aufwand für die rechtzeitige Verteilung notwendig ist.

Lendringser Wunschbaum steht in der Josefkirche

Wegen der Corona-Pandemie und des nicht frei zugänglichen Rathauses steht der Wunschbaum erstmals seit Jahren nicht im Mendener Verwaltungszentrum, sondern im Modehaus. Der Lendringser Wunschbaum ist mittlerweile in der Josefskirche aufgebaut worden.