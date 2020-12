Mendener Wunschbaum-Macher sagen großes Dankeschön

Tolles Engagement der SKFM-Ehrenamtlichen: Petra Harnischmacher und Silvia Hacheney geben im Mendener Bürgersaal die Wunschbaum-Geschenke an bedürftige Familien mit Kindern aus.

Menden. Alle Kinder aus bedürftigen Mendener Familien erhalten zu Weihnachten ihr Geschenk: Der Wunschbaum sorgt auch im Coronajahr für glänzende Augen.

„Die Mendener haben wieder gezeigt, dass sie auch bei widrigen Bedingungen uneingeschränkt helfen!“ So erfreulich fällt das Fazit von Nils Kemper aus, einem der Initiatoren des Mendener Wunschbaums. Denn trotz Corona und Lockdown seien die mehr als 400 gespendeten Geschenke rechtzeitig abgegeben worden, und die Übergabe an Eltern und Kinder kann erfolgen.

Übergabe durch Ehrenamtliche des SKFM an bedürftige Familien im Bürgersaal

Das begann am Mittwoch bereits im Bürgersaal, wo die Ehrenamtlichen des SKFM die Ausgabe hunderter Pakete an Familien vornahmen, die als De-Cent-Kunden ihre Bedürftigkeit nachgewiesen hatten. „Was unsere Freiwilligen rund die Wunschbaum-Aktion leisten, kann man gar nicht genug hervorheben“, dankt Franz Daniel, Vorsitzender des katholischen Hilfsverbandes, auch ihnen im Namen der beschenkten Kinder. Sie hatten die Wünsche nicht nur aufgenommen, sondern die Familien auch dabei beraten. Etwa, wenn es um die Preis-Obergrenze von 30 Euro je Wunsch ging – oder um die Tatsache, dass keine Kleidung gewünscht werden darf, weil sich die Kinder an Heiligabend wirklich über Spielzeug freuen sollen, berichtet Franz Daniel.

Im Vorfeld viel Arbeit: Zuordnung der Wünsche und Beratung zu Geschenken

Auch die Zuordnung der Geschenke nach Namen und Nummern müsse in jedem Jahr sehr sorgfältig erfolgen, damit jedes Kind auch das richtige Präsent erhält. Auch Franz Daniel zeigt sich indes überwältigt von der Spendenbereitschaft der Mendenerinnen und Mendener: „In welchem Rekordtempo der Wunschbaum abgepflückt war, konnte ich kaum glauben. Vor allem, nachdem ich gehört hatte, dass der Baum in ein Obergeschoss des Modehauses umziehen muss. Aber das hat sich ja nun als voller Erfolg erwiesen.“

Initiator: „Ohne Uwe Ketelsen wäre die Aktion in diesem Jahr unmöglich gewesen“

Nils Kempers Dank gilt daher folgerichtig auch Uwe Ketelsen, dem Chef des Modehauses Sinn, in dessen Räumen der Baum in diesem Jahr stehen durfte, da das Rathaus coronabedingt bis heute nicht frei erreichbar ist. „Ohne Uwe Ketelsen wäre die Aktion diesmal unmöglich gewesen.“ Nils Kemper dankte auch dem Stadtmarketing Menden und hier insbesondere Jenni Gröhlich, die sich stark engagiert habe.