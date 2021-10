Eine junge Frau aus Menden ist gleich an ihrem ersten Arbeitstag auf einen Betrüger hereingefallen.

Mendenerin (18) fällt am ersten Arbeitstag auf Betrüger rein

Menden. Eine junge Beschäftigte einer Tankstelle in Menden ist gleich am ersten Arbeitstag betrogen worden. Was ein Anrufer von der 18-Jährigen forderte.

Gleich an ihrem ersten Arbeitstag ist die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Menden auf Betrüger hereingefallen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. +++ Polizei schlägt Alarm: Betrugswelle schwappt nach Menden +++

Anrufer gibt sich als Mitarbeiter eines Wertkarten-Vertriebes aus

Ein Anrufer gab sich am Sonntagabend als Mitarbeiter eines Wertkarten-Vertriebs aus. Er forderte die 18-Jährige auf, sämtliche Gutscheinkarten aus dem Ständer zu entfernen, ihm die Nummern zu nennen und freizugeben. Um seine Forderung zu unterstreichen, drohte er mit Polizei und Arbeitgeber. Die junge Frau fühlte sich laut Polizei völlig überfordert und folgte den Anweisungen. +++ Wechselgeld: Mendener Tankwart lässt Betrügerin abblitzen +++

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

