Mendenerin Jenni Gröhlich gewinnt Rede-Wettstreit

Freut sich schelmisch über ihren Award: Jenni Gröhlich gewann in Wiesbaden in der Kategorie Wirtschaft den „Speaker Slam“.

Menden Jenni Gröhlich ist stolz: Sie hat einen Redewettbewerb gewonnen, bei dem es darauf ankommt, alles Wichtige in vier Minuten zu sagen.

Außer Jenni Gröhlich wundert es in Menden keinen, wenn sie einen Rede-Wettstreit gewinnt. Das hat sie gerade geschafft, zu ihrer eigenen Verblüffung. Die frühere Stadtmarketing-Frau, heute beim Initiativkreis Mendener Wirtschaft angestellt, kann bekanntlich reden wie ein Wasserfall und dabei ausgesprochen überzeugend sein. Das befand jetzt auch die Jury des dritten „International Speaker Slam“ in Wiesbaden. Sie erkor Jenni Gröhlich nach einem Vier-Minuten-Vortrag über internes Marketing zur Siegerin in der Kategorie Wirtschaft. Zur Belohnung reist sie mit Ausrichter Hermann Scherer im Februar nach Las Vegas.

Beim „Speaker Slam“ ist die hohe Kunst des Weglassens gefragt

Scherer gilt als Marketing-Experte, Buchautor und Dozent, der seine Kenntnisse erfolgreich vermarktet. Jenni Gröhlich hat seine Trainings besucht, was allerdings auch die Voraussetzung zur Teilnahme am „Speaker Slam“ ist. Daher werden Wettbewerbe wie diese als selbst bezahlte Preise auch kritisch gesehen. Jenni Gröhlich ficht das nicht an: Sie habe „unheimlich viel lernen können“, der Auftritt sei eine echte Herausforderung gewesen, auf den Award sei sie deshalb sehr stolz.

Entsprechend nervös sei sie vor ihrem Vier-Minuten-Auftritt gewesen, gerade weil es in der Kürze der Redezeit um die hohe Kunst des Weglassens geht. Es gelte in vier Minuten alles Wichtige zu sagen, und zwar so, dass es das Publikum in den Bann zieht. Ihr selbst gesetztes Thema „Wie können Unternehmen durch internes Marketing in Zeiten des Fachkräftemangels ihre Beschäftigten optimal binden und halten?“ klingt dabei erstmal eher sperrig für einen Wettstreit, der im Format lyrischer Poetry-Slams ausgetragen wird. „Es ist aber ein weites Feld, das von manchen Firmen kaum beackert wird“, sagt Gröhlich. Es erfordere viel Mut, von der Website bis zur Weihnachtsfeier etwas Neues zu wagen, um die eigenen Mitarbeiter immer wieder von ihrem Unternehmen zu überzeugen. Denn dabei könne man auch stolpern. Und die Angst vor dem Misserfolg, die Unlust, Verantwortung und Risiken zu übernehmen, sei heute in Deutschland vielfach zu beobachten, vom Unternehmen bis zu den Nagelsmännern der Nationalmannschaft.

Sich selbst den Mut abverlangt, den sie anderen gepredigt hat

Den Mut zum Auftritt habe sie sich vor Wiesbaden allerdings auch selbst abfordern müssen: „Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich da mitmache. Man kann sich ja auch heftig blamieren vor so einem großen Saal“, berichtet Gröhlich von ihrem Lampenfieber. Diese Angst habe sie allerdings auch vor anderen Auftritten schon verspürt, nicht nur vor geladenem Publikum. Sondern zum Beispiel auch, als sie jüngst im abgerissenen Bademantel scheinbar verwirrt durch Menden wandelte, um für die Demenzhilfe zu werben. Doch letztlich befand sie, dass ihr Wirtschaftsthema allemal wichtig genug sei, um vorgetragen zu werden. Außerdem könne man sich selbst nur auf einer Bühne für die Bühne trainieren - auch eine Lehre aus den Seminaren.

Danach habe ich mit zitternden Händen erstmal draußen eine geraucht. Jenni Gröhlich, Preisträgerin

Reden im Quartett: Qualifikation fürs Finale am schwierigsten

Insgesamt hatten sich 300 flinke Zungen um die diesjährigen Awards beworben, die zum dritten Mal ausgelobt worden waren. Die Qualifikation fürs Finale wurde dann vor Live-Publikum in Wiesbaden zunächst in sogenannten Battles ausgetragen. „Das bedeutete, dass wir als Vierer-Gruppe nebeneinander stehend zeitgleich reden mussten“, berichtet die Mendenerin. Und weil die Akteurinnen und Akteure anders als die Jury dabei keine Kopfhörer tragen durften, sei das irritierend gewesen. Es galt also sich durchzusetzen, und das sei ihr trotz ihrer Nervosität gelungen. Kurz darauf stand sie allein vor ihrem Publikum. „Da habe ich dann alles gegeben.“

Beifall des Publikums in den Gewinn des Awards umgemünzt

Zu ihrer Verwunderung habe sie großen Applaus erhalten, sei aber eigentlich nur froh gewesen, wieder von der Bühne verschwinden zu können. „Da habe ich mir erstmal mit zitternden Händen draußen eine geraucht.“ Dass der Beifall ihrer Zuhörer nicht von ungefähr kam, wurde klar, als Jenni Gröhlich von der Jury zur besten Speakerin in der Kategorie Wirtschaft gewählt wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden