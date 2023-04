Internetbetrug Mendenerin will Flug umbuchen – mehrere hundert Euro weg

Menden. Eine Frau aus Menden ist Opfer von Internetbetrügern geworden. Als sie einen Flug umbuchen wollte, schnappte die Falle zu.

Eine Mendenerin ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Mehrere hundert Euro wurden von ihrem Konto entwendet.

Die Frau wollte am vergangenen Mittwoch einen Flug umbuchen. Sie suchte aus diesem Grund in einer Suchmaschine online nach der Seite der Airline, landete jedoch auf einer täuschend echt wirkenden Fake-Seite.

Täuschend echt wirkende Webseite

Auf der falschen Homepage fand sie eine Telefonnummer und rief diese an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Fluggesellschaft. Dieser gab an, dass die Geschädigte für die Umbuchung eine App benötige. Zuvor fragte er zudem Personal- und Bankdaten ab.

Nachdem die Geschädigte die App auf ihr Handy heruntergeladen und sich eingeloggt hatte, stellte sie fest, dass ein hoher dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Die Überweisung konnte durch die Bank rückgängig gemacht werden.

