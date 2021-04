Mendenerin wird in Discounter Opfer von Taschendieb

In einer gestellten Szene, entwendet eine Person, eine Geldbörse aus einer Handtasche. In Menden ist eine Frau in einem Discounter bestohlen worden.

Lendringsen. Beim Einkaufen in einem Discounter in Lendringsen ist einer Mendenerin die Geldbörse aus der Tasche gestohlen worden. Polizei mahnt zur Vorsicht.

In einem Discounter an der Lendringser Hauptstraße in Menden wurde einer 64-jährigen Mendenerin am Dienstagmorgen zwischen 10 und 10.30 Uhr die Geldbörse aus der Tasche gestohlen.

Beim Betreten des Marktes habe die Geldbörse noch in ihrer Handtasche gesteckt. An der Kasse fehlte sie plötzlich.

Polizei: Vorsicht beim Einkauf in heimischen Discountern

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht – aktuell insbesondere beim Einkauf in heimischen Discountern. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper verstaut werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls die PIN auf Bankkarten vermerken oder auf einem Zettel daneben ins Portemonnaie stecken!

Nach Diebstahl sofort bei der Polizei Anzeige erstatten

Unbedingt sofort die Bank informieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die veranlasst eine KUNO-Sperrung, was auch den Einkauf mit gestohlenen Karten per Lastschriftverfahren verhindert.

